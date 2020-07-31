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Gürbüz: “Belediye tarihinde bir ilki gerçekleştirip yatırım teşvik belgesi aldık”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, belediye bünyesine katılacak iş makinelerinde KDV istisnasına imkan tanıyan ‘Yatırım Teşvik Belgesi’ aldıklarını söyledi.

Gürbüz: “Belediye tarihinde bir ilki gerçekleştirip yatırım teşvik belgesi aldık”
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, belediye bünyesine katılacak iş makinelerinde KDV istisnasına imkan tanıyan ‘Yatırım Teşvik Belgesi’ aldıklarını söyledi. Başkan Gürbüz, Elbistan Belediye tarihinde bir ilk olan bu uygulama ile belediyeye büyük bir finans kaynağı sağlanacağını belirtti.

Önümüzdeki 4 yıl içerisinde belediye bünyesine yaklaşık 400 milyon TL’lik iş makinesi alınacağını vurgulayan Başkan Gürbüz, yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV’siz alınacak bu alım ile belediye bütçesine büyük bir katkı sağlanacağını ifade etti.

Belediye kaynaklarını kullanırken çok hassas davrandıklarını her fırsatta dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Göreve geldiğimiz günden beri belediye kaynaklarını çok dikkatli kullanacağımızı halkımıza deklare etmiştik. Bugün bunun örneğini yaşıyoruz. Bizler bütçemizi etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak üzere çalışıyoruz. Bize emanet edilen, milletimize ait bütçeyi doğru bir şekilde kullanmak için çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda başvurusunu yaptığımız yatırım teşvik belgemiz onaylandı. Elbistan Belediyesi tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Bu belge ile özellikle iş makinesi alımında KDV’den muaf olacağız. Belediye bünyemize önümüzdeki 4 yıl boyunca yaklaşık değeri 400 milyon TL olan iş makineleri kazandıracağız. Bu alımların hiç birinde KDV ödemeyeceğiz. Böylece büyük bir finansal katkı sağlamış olacağız. Bütçemizden önemli bir yükü alacak. Biz de ayrılan bu bütçeyi, ilçemizin diğer alt ve üstyapı hizmetleri için kullanabileceğiz” dedi.


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Bilal yuzbasi.esnaf 3 gün önce

Sayin baskanim alkah sizden razi olsun elinize emeginize saglik gece gunduz demeden vatandasa ve memlekete hizmet odakli gece gunduz calisiyorsunuz rabbim gucunuze guc katsin insAllah

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ismet özgül 13 saat önce @Bilal yuzbasi.esnaf

Yav Bilal şu yağcılığı yapmayın da adam gerçekleri görsün.Çalışsın.Sizin gibiler yüzünden gece gündüz çalışıyoruz zannediyorlar.

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