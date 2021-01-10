Gürbüz: “Aciz şovunuza ve magazin siyasetinize aracı olmayacağım”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel ve Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül’ün, şahsıyla ilgili sosyal medya ve basına yansıyan açıklamalarına, “Bize omurgalı siyaset yapanlar lazım. Aciz şovunuza ve magazin siyasetinize aracı olmayacağım” şeklinde cevap verdi.

Başkan Gürbüz, yaptığı basın açıklamasında, “İYİ Parti il ve ilçe başkanı çirkin üsluplarla saldırılarına devam etmektedirler. Kendi iç sorunlarınızı çözmekten aciz bir siyaset anlayışı ile ilerlediğiniz bu arenada toplumda birleştirici rol almak yerine hakaret, iftira cümleleri kurmadan kendilerini ifade etmekten aciz bu kişilerin avukat olmalarına mı, aramıza ayrımcılık tohumu atıp ve nifak tohumu ekerek toplumu kaosa sürükleme çabalarına mı üzüleyim?” ifadelerini kullandı.

‘Size rağmen, şehrimizi ve ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz’ diyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

“Bize omurgalı siyaset yapanlar lazım. Akıldan yoksun ve olgunluktan uzak bir şekilde yapmaya çalıştığınız aciz şovunuza ve magazin siyasetinize aracı olmayacağım. Üreten, kalkınan ve gelişen bir Elbistan’ı inşa etmek için dün olduğu gibi bu gün de yarın da var gücümüzle çalışacağız. Size rağmen, şehrimizi ve ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Siz yalan ve kumpaslarınızla meşgul olurken biz dava taşını gediğine koymanın derdinde olacağız.”

Açıklamasının son bölümünde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e seslenen Başkan Gürbüz, “Sayın Meral Akşener, bir kadın olarak cinsiyeti siyasete meze yapmak isteyen partinizin ergen yöneticilerini size, iftira ve yalan ile kurulmaya çalışılan kumpasları da milletimizin mahşeri vicdanına havale ediyorum” diye konuştu.