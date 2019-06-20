Elbistan’ın gerek belediyecilik hizmetleri ile gerek var olan değerleri ile farklı bir yerde olduğunu belirten Gürbüz, konuşmasına, “Dünyada artık ülkeler değil, şehirler rekabet ediyor. Bugün Almanya ile Fransa’nın ya da ABD ile İspanya’nın rekabetini değil, Berlin ile Barcelona’nın, Paris ile New York’un birbirleriyle rekabet içinde olduğuna şahit oluyoruz. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye’nin 2023 hedeflerinde 10 küresel marka ortaya çıkarma hedefi var. Bu küresel marka hedefine ek olarak bizler, 2023’te dünya çapında 10 marka şehir oluşturma gayretiyle çalışıyoruz. Bu potansiyel marka şehirler içinde de Elbistan, enerji yatırımları ile ülke ekonomisine katkısıyla en avantajlı şehirler arasında ilk sıralara rahatlıkla girecektir. Elbistan, sahip olduğu potansiyeli ile fazlasıyla bunu hak ediyor” şeklinde devam etti.
Gürbüz, 3 aylık başkanlık dönemini değerlendirdi
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz geride bıraktıkları üç ayı değerlendirdi. Kendisinin ve Belediye çalışanlarının gece gündüz demeden Elbistan için çalıştıklarını söyleyen Gürbüz “Elbistan’ı Marka bir şehir yapacağız” dedi.
20 Haziran 2019 Perşembe 14:17
Elbistan’ın gerek belediyecilik hizmetleri ile gerek var olan değerleri ile farklı bir yerde olduğunu belirten Gürbüz, konuşmasına, “Dünyada artık ülkeler değil, şehirler rekabet ediyor. Bugün Almanya ile Fransa’nın ya da ABD ile İspanya’nın rekabetini değil, Berlin ile Barcelona’nın, Paris ile New York’un birbirleriyle rekabet içinde olduğuna şahit oluyoruz. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye’nin 2023 hedeflerinde 10 küresel marka ortaya çıkarma hedefi var. Bu küresel marka hedefine ek olarak bizler, 2023’te dünya çapında 10 marka şehir oluşturma gayretiyle çalışıyoruz. Bu potansiyel marka şehirler içinde de Elbistan, enerji yatırımları ile ülke ekonomisine katkısıyla en avantajlı şehirler arasında ilk sıralara rahatlıkla girecektir. Elbistan, sahip olduğu potansiyeli ile fazlasıyla bunu hak ediyor” şeklinde devam etti.
Sayın Başkan üç aylık değerlendirme de yaptıklarınızi anlatsaydiniz ya mesela tuvaletler bedava yapıldı,tuvaletler bedava yapıldı,tuvaletler bedava yapıldı, tuvaletler bedava yapıldı, başka neler yapıldı az kalsın unutuyordum tuvaletler de bedava yapıldı.
Sanki seçim yapılacak gibi vaatler silsilesi yapmışsınız hangi cazip şehirden hangi turizm potansiyelonden bahsediyorsunuz.Kim nereye,neye
Yatirim yapmış hangi potansiyeli hayata geçirdiniz? Yeter aklımızla alay etmeyiniz.
İnşaat'dan da dem vurmuşsunuz şimdi arsa sahipleri rant yakarisina başlar imar da imar diye nasılsa çıkar dünyası
Özetle hicbirşey yapmadınız yapmayacaginizda gün gibi aşikar bari basini meşgul etmeyiniz.ilçedeki bilboardlara tuvaletleri bedava yaptık deyin ki taraftarlariniz yiyip içip. ............
Boş konuşmasınlar
Gürbüz, 3 aylık başkanlık dönemini değerlendirdi
haberin başlığı bu haberi içeriğinde elbistanda 3 ay ne yapılmış bunu anlatmamış. birleri yalan söylüyor ama kim?