Gürbüz, 3 aylık başkanlık dönemini değerlendirdi

Elbistan’ın gerek belediyecilik hizmetleri ile gerek var olan değerleri ile farklı bir yerde olduğunu belirten Gürbüz, konuşmasına, “Dünyada artık ülkeler değil, şehirler rekabet ediyor. Bugün Almanya ile Fransa’nın ya da ABD ile İspanya’nın rekabetini değil, Berlin ile Barcelona’nın, Paris ile New York’un birbirleriyle rekabet içinde olduğuna şahit oluyoruz. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye’nin 2023 hedeflerinde 10 küresel marka ortaya çıkarma hedefi var. Bu küresel marka hedefine ek olarak bizler, 2023’te dünya çapında 10 marka şehir oluşturma gayretiyle çalışıyoruz. Bu potansiyel marka şehirler içinde de Elbistan, enerji yatırımları ile ülke ekonomisine katkısıyla en avantajlı şehirler arasında ilk sıralara rahatlıkla girecektir. Elbistan, sahip olduğu potansiyeli ile fazlasıyla bunu hak ediyor” şeklinde devam etti.

Yatırımcıların yeni adresi “Elbistan”

Elbistan’ın yatırımlar için ideal bir şehir olduğunu belirten Başkan Gürbüz “Maden, tarım, hayvancılık, konut ve sanayi alanında yatırım için Elbistan’a gelmek isteyen yerli ve yabancı firmalar var. Ülkemizin en büyük dördüncü ovası Elbistan. Burada katma değeri yüksek ürünler üretiliyor. Kayısısı, ayçiçeği, lahanasıyla marka bir kent. Ceyhan Nehri ile dağları ve ovalarıyla tam bir yaşanacak turizm şehri. Yatırım yapmak isteyen, Elbistan’da yer almak isteyen herkes acele etmeli. Yarın çok geç olabilir. Çünkü artık Elbistan keşfedildi. Bu zamana hakikatten bu güzellikleriyle, bu zenginlikleriyle keşfedilememişti. Tanıtımı, reklamı, lansmanı yapılmamıştı. Bundan sonra Elbistan’da iş adamlarımızla, bürokratlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle beraber Elbistan’ın önemini, Elbistan’ın taşıdığı değerleri hak ettiği yeri alma noktasında hareket edeceğiz. Elbistan artık odak bir şehir olacak” ifadelerini kullandı.