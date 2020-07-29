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Gürbüz, “1300 yetim çocuğumuzu bayramlıkları ile buluşturduk”

Elbistan Belediyesi tarafından kurulan Yetim Koordinasyon Merkezi’nce, ‘Can Kulağı’ kapsamında temin edilen bayramlıklar, ‘Yetim Gülerse Dünya Güler, Bir Çocuk da Sen Giydir’ sloganı ile ilçedeki 1300 yetim çocuğa dağıtıldı.

Gürbüz, “1300 yetim çocuğumuzu bayramlıkları ile buluşturduk”
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Elbistan Belediyesi’nin kurduğu Yetim Koordinasyon Merkezi, ilçedeki yetim çocukların gönüllerine dokunacak çalışmalara imza atıyor. Elbistan Belediyesi uhdesinde sosyal yardım dağıtımı için çatı niteliği taşıyan ‘Can Kulağı’ projesi çerçevesinde yetim çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlık kıyafetler hediye edildi.

Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan ve Elbistan Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi görevlileri tarafından isimleri önceden belirlenen 1300 yetim çocuk için hazırlanan bayramlıklar tek tek ulaştırıldı. Ayrıca bazı hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan bayan kıyafetleri de, yetim çocukların annelerine hediye edildi.

Yetim çocukların korunup kollanmasına en büyük erdemlerden biri gözüyle baktıklarını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Onların mahzun yüreklerine dokunup tebessüm ettirebilmek en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Yetim Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarını yıl boyunca sürdürdüğünü anımsatan Başkan Gürbüz, “Biz, yetimlere el uzatmanın en büyük sorumluluğumuz olduğu bilinci ile bu merkezi kurduk. Yine belediyemiz öncülüğünde ilçemizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarını da tek çatı altında buluşturarak bir iyilik hareketine bürünen Can Kulağı projemizle bu merkezimiz arasında maksimum eşgüdümlü çalışma ortamı oluşturduk. Ortaya çıkan uyumlu çalışma ve koordinasyon sayesinde muhtaç ve mağdurlara yardım ulaştırarak onlara daha iyi bir yaşam sunmanın yanı sıra yetimlerimizin de her an yanında olduk.

Şimdi de ‘Yetim, Peygamber Efendimizin (sav) ümmete emanetidir’ şiarıyla yetim çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmak için kolları sıvadık. ‘Yetim gülerse dünya güler, bir çocuk da sen giydir’ sloganıyla başlattığımız bayramlık kıyafet kampanyamızda pandemi döneminde risk oluşturmamak adına 1300 çocuğumuzu bayramlıklarıyla buluşturduk. Yepyeni kıyafet ve ayakkabılarını, bayram öncesinde hediye ederek bayramlarının bayram olmasını sağlamak istedik. Yetimin ağladığı dünya değil güldüğü bir dünyanın temeli için tuğla bırakmaya gönüllü olan tüm arkadaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın üyelerine, bizlere teveccüh gösteren hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

 


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Gürbüz“1300 Yetim çocuğumuzu Bayramlıkları Ile Buluşturduk”
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Destek 1 hafta önce

Elbistandaki sokak hayvanları için elhaykoder’e kuru mama, süt, salam vb. Destekte bulunalım evimizin önüne 1 kap su bırakalım.

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