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Gurbetçilerden öğrencilere destek

Almanya ve Fransa’da yaşayan Gücüklü gurbetçi gençler, başlattıkları kampanya çerçevesinde temin ettikleri kırtasiye malzemeleri, tıbbi maske ve dezenfektan ürünlerini, mahallelerindeki okula gönderdi.

Gurbetçilerden öğrencilere destek
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Almanya ve Fransa’da yaşayan Gücüklü gençler, mahallelerindeki öğrenciler için gönül birliği yaptı. Gücüklü gurbetçi gençler, Gücük Mahallesi’ndeki öğrenciler için yardımlaşma kampanyası başlattı. Sosyal medyadan da yapılan çağrı kısa sürede karşılık buldu. Gücüklü gurbetçi gençler, kampanyadaki desteklerle aldıkları kırtasiye malzemesi, tıbbi maske ve dezenfektan ürünlerini, mahallelerindeki öğrencilere gönderdi.

Kampanyayı başlatan gençlerden Emrah Taze, destek olan ve güç birliği yapan tüm Gücüklülere teşekkür etti.

Mahallelerinde yaşayan öğrencilerin yüzlerini güldürmeyi amaçladıklarını belirten Taze, “Kısa bir süre önce mahallemizdeki öğrencilerimiz için kampanya başlatmıştık. Kampanya çerçevesinde Almanya ve Fransa’da yaşayan gençlerimizin desteği ile çocuklar için çeşitli malzemeler aldık. Bizlere destek olan, bu kampanyada yardımlarını esirgemeyen herkese, muhtarımıza, okul müdürümüze teşekkür ediyoruz” dedi.




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Gurbetçilerden öğrencilere Destek
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