Gurbetçi şair Ali Şahin, şiirlerini 3 kitapta yayınladı

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde doğan ve uzun süredir de Almanya’da yaşayan gurbetçi şair Ali şahin, gurbet ve hasreti işlediği mısralardan dolu şiirleri ‘Gözyaşım Akıyor Annem’, ‘Mevsimler Geriye Döner’ ve ‘Bekliyorum Akşamüstü’ adlı kitapları okuyucuyla buluştu.

Kültür Bakanlığı’nca ‘halk şairi’ olarak kabul edilen Şahin, İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz’la birlikte gazetemizi ziyaret etti.

Gurbetçi şair Ali Şahin, kitap yayımına ‘Mevsimler Geriye Döner’ isimli kitabıyla başladığını belirterek, “İğde Mahallesi’nde doğdum. 1990 yılında Almanya’ya yerleştim. Buradaki bir metal fabrikasında torna ustası olarak çalışıyorum. Şiire olan ilgim çocukluk yıllarımda başlamıştı. Yaklaşık 10 yıl bir otobüs firmasında muavinlik yaptım. Bu süre zarfında Türkiye’nin birçok yerini ve insanlarını gördüm. Buralardaki gözlemlerim şiirlerimi oluşturmamda büyük katkı sundu. Yaklaşık 30 yıldır gurbette olmanın verdiği duygu ile genelde memlekete duyduğum özlemi ve hayat mücadelem ile aşkı mısralara dökmeye çalışıyorum. İlk kitabımı ‘Mevsimler Geriye Döner’ adıyla yayımladım. Ardından da ‘Bekliyorum Akşamüstü’ ve ‘Gözyaşım Akıyor Anne’ ismini verdiğim kitaplarım yayımlandı. Yeni kitap hazırlıklarım ise devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz ise, şair Ali Şahin’in, derneğin Avrupa’daki çalışmalarında önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Şahin’in 3 şiir kitabı birden çıkarmasından dolayı hemşerisi olarak gurur duyduğunu belirten Marangoz, “Mahallemizde doğup büyüyen Ali Şahin, derneğimizin Avrupa’daki faaliyetlerinde ve oradaki gurbetçilerimize ulaşmada bizlerin eli kolu oluyor. Kültür Bakanlığı’nın halk şairi kabul ettiği bir hemşerimiz. 3 kitabını birden yayımladı. İnşallah devamını da getirecek. Kendisine başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.



