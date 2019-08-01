Gurbetçi avcıdan örnek davranış

Almanya’da yaşayan Afşinli bir gurbetçi avcı, Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği’nin başlattığı kampanyaya, kendi imkanları ile aldığı manuel tekerlekli sandalyeyle destek olarak Elbistan’da doğuştan engelli bir çocuğun yüzünü güldürdü.

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, ihtiyaç sahibi bedensel engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla ‘Engelsiz Yaşam İçin Sen de Bir Kapak At’ sloganı ile mavi kapak toplama kampanyası başlattı. Dernek üyeleri, vatandaşların da desteği ile kısa sürede 70 kilogram mavi kapak topladı. Tekerlekli sandalye alabilmek için 180 kilogram daha mavi kapak toplamak için çalışma yapan dernek başkanı Hasan Başaran’a, Almanya’da yaşayan ve aslen de Afşinli olan bir avcı arkadaşı ulaştı. Mehmet Yörük isimli avcı, arkadaşı olan başkan Başaran’a, başlattıkları kampanyaya tekerlekli sandalye alarak katkıda bulunmak istediğini söyledi. Yörük’ün aldığı tekerlekli sandalye, Elbistan’da doğuştan engelli olan Umut isimli çocuğa hediye edildi.

Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, “‘Engelsiz Yaşam İçin Sen de Bir Kapak At’ sloganı ile bir mavi kapak kampanyası başlatmıştık. Almanya’da yaşayan Mehmet Yörük isimli avcı arkadaşım, bu kampanyaya özel bir destekte bulundu. Kendi imkanları ile aldığı tekerlekli sandalyeyi, Elbistan’ımızda yaşayan bedensel engelli Umut kardeşimize hediye ettik. Onun sevincine ortak olduk. Umut’un yüzünü güldüren arkadaşım Mehmet Yörük’e bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.

Mavi kapak toplama kampanyamız da devam ediyor. Şuana kadar 70 kilogram kapak topladık. 1 adet tekerlekli sandalye için 250 kilogram mavi kapak toplanması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.



