Güngör ve Yılmaz, Bahçeşehir Koleji LGS Elbistan 1.sini ağırladı

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Elbistan birincisi olan Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü öğrencisi ile aynı kurumdaki başarı gösteren öğrencileri tebrik etti.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü Müdürü Özcan Gökce, ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi:

“Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılını da zirvede tamamladı. 2021 LGS’de elde ettiği başarılarıyla Elbistan’ın gururu oldu. Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü öğrencilerinden Elbistan ilçe birincisi olan öğrenci 90 sorudan 89 ‘una doğru cevap vererek 0.03 yüzdelik dilim ile Galatasaray Lisesini kazandı. LGS de yüzdelik yerleştirme ve kazandırma oranında da Elbistan birincisi olduk. Büyük fedakârlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerlerimizi, doğru insan ve vatandaş olmayı, Cumhuriyet değerlerini, vatan ve millet sevgisini öğreten, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran, öğrencilerin akademik ve üretken bireyler olmak üzere yetiştirilmesi gerektiğine inanan ve başarılarıyla Elbistan’ımızı onurlandıran ve gururlandıran Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsümüzün başarılarının daha güzel başarılarla devam edecektir.

Bahçeşehir Kolejinin uyguladığı robotik kodlama, çift yabancı dil, STEM+A, kişiye özgü öğrenim modeli,ulusal sınavlara hazırlık sistemi ve metodbox yapay zeka tabanlı öğrenim aracı gibi ders ve sistemleriyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılına devam edeceğiz. 2021 LGS de Bahçeşehir Kolejinin gösterdiği bu büyük başarının haklı gururu ve onurunu bizlerle paylaşıp taçlandıran ve bizleri makamlarında ağırlayıp ödüllendiren İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Cemal Yılmaz ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör’e Bahçeşehir ailesi ve şahsım adına bu nazik davetleri için teşekkürlerimi sunarım.”