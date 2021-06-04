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Güngör: “11 ilçemize 600 milyon yatırım öngörüyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İlçelerimize yaptığımız yatırımları bu yıl ikiye katladık. İlçe Belediye Başkanlarımız, muhtarlarımızın ve doğrudan vatandaşlarımızdan gelen talepleri öncelik sırasına koyarak yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun disipline edilmiş mali bir programla 11 ilçemize sene içerisinde toplamda 600 milyon lira yatırım öngörüyoruz” dedi.

Güngör: “11 ilçemize 600 milyon yatırım öngörüyoruz”
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Geçtiğimiz yıldan itibaren pandemiyle mücadele halindeyiz. Hamdolsun bu güne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz elinden gelen gayreti fazlasıyla gösterdi. Hükümetimiz tarafından vatandaşımıza, belediyelerimize ve esnafımıza 100 milyar liraya yakın hizmet ve destek verildi. Bu da Türkiye’nin bu alanda ne kadar başarılı olduğunun göstergesidir” diye konuştu.

2021 yılı içerisinde yatırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Güngör, “Göreve geldiğimiz günden itibaren belediyemizin mali yapısını disipline ettiğimiz gibi tüm yatırımlarımızı öncelik sırasına koyarak gerçekleştirmek üzere planladık. 2 yıllık süre içerisinde Kahramanmaraş’ımıza yaklaşık 300 milyon lira civarında yatırım gerçekleştirdik. 2021 yılı içerisinde ise yaklaşık 600 milyon liralık yatırım öngörüyoruz. Bunun da büyük bir kısmını gerçekleştirmeye başladık. Her bir ilçemizde ve yerleşim yerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 60 noktada çalışması var. Belediyeler olarak bizlerde her zaman vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle Çağlayancerit, Nurhak, Ekinözü gibi küçük ölçekli ilçelerimize biz pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve buralara daha fazla destek veriyoruz. Belediyecilik anlayışı olarak her bir yerleşim yerimizin hayat standardını birbirine yakın hale getirmeyi planlıyoruz.

İlçe belediye başkanlarımız, muhtarlarımızın ve doğrudan vatandaşlarımızdan gelen talepleri öncelik sırasına koyarak yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, basın mensubu arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Güngör: 11 Ilçemize 600 Milyon Yatırım öngörüyoruz