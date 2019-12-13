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Güneşli Mahallesi’nde 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

AKEDAŞ Elbistan İşletme Müdürlüğü, tesis çalışması nedeniyle 15 Aralık 2019 Pazar günü Güneşli Mahallesi’ne bağlı birçok cadde ve sokakta 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Güneşli Mahallesi’nde 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Sabah saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasındaki kesintiden yaklaşık 2 bin abonenin etkileneceği belirtilen duyuruda, Güneşli Mahallesi’ne bağlı Terminal Caddesi, Şirinevler Sokak, Adıgüzel Sokak, Aydın Sokak, Kezban Sokak, Şeker Sokak, Mersin Sokak, Karabağ Caddesi, Emniyet Caddesi, Bebek Sokak, Mehmet Ali Güler Caddesi, İnönü Caddesi, Bayar Sokak, Kaptan Sokak, Küçük Sanayi Sokak, Yekta Sokak, Mutlular Sokak, Mutlu Sokak, Fatih Sokak Bahçeli Sokak, Arslan Sokak, Fesli Kadılar Sokak, Dr. Hasanbey Caddesi, Yağmurlu Sokak, Veysel Hoca Sokak ve İnciler Sokak’ta, 8 saatlik kesinti uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, abonelerden elektrikle çalışan cihazların devreden çıkarılması, jeneratör kullanan abonelerin kesintisi esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmaları, elektrik kesintisi hakkında daha geniş bilgi için 186 Alo Elektrik telefon hattına başvurmaları, kesinti esnasında şirket bilgisi haricinde hat üzerinde çalışma yapmamaları istenerek, “Çalışmalar programlanan saatten önce bitmesi halinde enerji verilecektir. Ekiplerin çalışma esnasında gerekli güvenlik ve emniyet tedbirleri konusunda hassasiyet göstermelerini istiyoruz” denildi.


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