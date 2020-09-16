Güneş, yerini yağmura bırakıyor

Elbistan, son yılların en sıcak yaz aylarını geçirdi. Ağustos atında çöl sıcaklarının etkili olduğu Elbistan’da, termometreler 38 dereceye kadar yükseldi. Sonbahar mevsiminin ilk ayı olan eylülde ortalamanın üzerinde sıcak günler geçiren Elbistan’da, güneşin yerini yağmur alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre hafta sonu yağışlı havanın etkisine girecek olan ilçede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışla birlikte sıcaklıkların da düşüşe geçeceği tahmin edilen Elbistan’da termometrelerin 28 dereceye kadar inmesi bekleniyor.