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Güneş, yerini yağmura bırakıyor

Elbistan’da en sıcaklık rekorlarının kırıldığı günler geride kalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ilçede hafta sonundan itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek.

Güneş, yerini yağmura bırakıyor
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Elbistan, son yılların en sıcak yaz aylarını geçirdi. Ağustos atında çöl sıcaklarının etkili olduğu Elbistan’da, termometreler 38 dereceye kadar yükseldi. Sonbahar mevsiminin ilk ayı olan eylülde ortalamanın üzerinde sıcak günler geçiren Elbistan’da, güneşin yerini yağmur alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre hafta sonu yağışlı havanın etkisine girecek olan ilçede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışla birlikte sıcaklıkların da düşüşe geçeceği tahmin edilen Elbistan’da termometrelerin 28 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

 

 


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