Güneş enerjisi santrali yarışmasının tarihi açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından gerçekleştirilecek olan YEKA GES-3 yarışmalarının Kahramanmaraş bölümü 7 Mayıs’ta yapılacak.

Elbistan ve Kahramanmaraş’ın birçok bölgesi, güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu yönünden çok verimli yerlerin başında geliyor. Son yıllarda yatırımın arttığı bu sektörde Elbistan’a bağlı Gökçek, Doğan, Evcihüyük, Büyükyapalak gibi mahallelerde kurulan güneş enerjisi santralleri (GES), faal şekilde çalışıyor. Kahramanmaraş’ta da bu yöndeki yatırımlar ön plana çıkıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da bu sektördeki yatırımlar için “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları düzenliyor. Bu kapsamda aralarında Kahramanmaraş’ın da yer aldığı 46 adet YEKA GES-3 yarışması takvimi netlik kazandı. Kahramanmaraş içinse İstanbul, Ankara, Mersin gibi illerde faaliyet gösteren 12 firma başvuru yaptı.

Söz konusu firmaların yatırım yapacağı bölgelerle ilgili net bir bilgi verilmezken, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çiftçioğlu Çelik ve Enerji Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Aldo Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Binres Elektrik Üretim A.Ş., Eksim Yatırım Holding A.Ş., Aksay İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Güneş Çelik Hasır Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş., Cora Enerji A.Ş., Metgün Enerji Yatırımları A.Ş., HMN Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., EK-PET Ticaret Ltd. Şti. ile Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri Ltd. Şti. Kahramanmaraş’ın güneşi için yarışacak.

Yarışma ise 7 Mayıs 2021’de düzenlenecek.