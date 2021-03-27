Güneş enerjisi santrali, 2 milyon 490 bin TL’ye mal olacak

Elbistan Belediyesi’nin elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak 500 KWe kurulu güçteki güneş enerjisi santralinin (GES) ihalesi, 22 Şubat’ta yapıldı. İhale, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Pazar alanının çatısına kurulacak ve işletme ömrü 30 yıl olarak hesaplanan güneş enerjisi santralinin ihalesine Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet gösteren 10 firma katıldı. İhalede, teklif sunan firmaların evrakları, komisyon tarafından değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ihalede en düşük teklif 2 milyon 490 bin TL oldu. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Yaklaşık 90 günde bitirilmesi planlanan güneş enerjisi santrali ile Elbistan Belediyesi, yıllık 1 milyon TL’nin üzerindeki elektrik faturasından tasarruf edecek. 500 KWe kurulu güce sahip olan GES, Güneşli Mahallesi’ndeki açık pazar alanının 7 bin 600 metrekarelik çatısına yapılacak. Çatı tipi GES projesinde 1530 panel kullanılarak Elbistan’ın güneşi elektrik enerjisine dönüşecek.

Güneş enerjisi santralinin kurulumu esnasında, açık pazar esnafının mağdur olmaması için yeni yer arayışları da sürüyor. Pazar esnafının talebi doğrultusunda geçici olarak önerilen yerlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Kısa bir süreliğine kapalı kalması planlanan pazar alanı, gerekli güçlendirme çalışmalarının ardından esnaf ve vatandaşların hizmetine açılacak.