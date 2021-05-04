Güneş, Bahçelievler KAİHL öğretmenleriyle online sohbette buluştu

Avukat – eğitimci yazar hemşerimiz Durdu Güneş, Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleriyle eğitim konulu etkinliğe katıldı.

Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayşegül Göçer, “Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda yönetici ve öğretmelerin bireysel, mesleki alana yönelik bilgi ve becerilerin artırılması çerçevesinde yapılan etkinliğe hemşerimiz Av. Durdu Güneş’i davet ettik. Öğretmenlerimizle Zoom uygulaması üzerinden yaptığı sohbet ilgi ile takip edildi. Okulumuz adına kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Av. Durdu Güneş, içinde Kahramanmaraş ve Elbistan geçen her alanda elinden gelen her türlü katkıyı sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, sohbet programda şunları söyledi:

“Konuşmama selamla başlıyorum. Selam iletişimin kapısıdır. Hayatımızın merkezinde sevgi vardır. Eğitim alanında ise sevginin önemi çok daha önemlidir. Eğer öğretmen sevilmiyorsa, öğrenci o dersi sevmez.

Amerika’da Baltimore Üniversite sosyoloji fakültesinde, öğrenciler araştırma yapmak için sahaya gönderiliyor. Sosyo-ekonomik bakımdan geri kalmış bu bölgede 200 öğrenci üzerinden araştırma yapılıyor. Hazırlanan raporda; bölgenin sosyo-ekonomik şartlarının çok kötü olduğu belirtilerek, öğrencilerin pek bir geleceğinin olmadığı sonucuna varılıyor. Aradan 25 yıl geçiyor, başka bir sosyoloji profesörü bu raporu buluyor ve öğrencilerine, bu rapordaki 200 öğrencinin hayatın neresinde olduklarının araştırılmasını istiyor. 200 kişiden, 20’sine ulaşılamıyor. 180 kişiden 4 kişi esnaf olmuş. 176 kişi ise; doktor, mühendis, hakim, savcı gibi en saygın meslek mensupları olmuşlar. Bu sosyo-ekonomik şartlarda, bu kadar saygın mesleğe sahip olunması araştırmacıları şaşırtmış ve sebebini araştırmışlar. 176 kişiden hemen hepsi, bu başarıyı bayan bir öğretmene borçlu olduklarını söylemişler. Araştırmayı isteyen sosyoloji profesörü bu bayan öğretmeni bulup şu soruyu soruyor; öğrencilere nasıl sihirli bir dokunuş yaptınız da, böyle bir başarı ortaya çıktı. Bunun sırrı nedir? Yaşlı öğretmen bunun bir sırrının olmadığını, sadece öğrencileri çok sevdiğini söylüyor.

Bir şeyi seviyorsanız, başarılı olursunuz. Öğrenmeden zevk almak, sevmek çok önemlidir. Öğretmen hem öğretmek, hem de öğrenmek arasında sarkaç olmalıdır. Roma hukukunda bir kural vardır. Hiç kimse sahip olduğundan fazlasını veremez. Sizde bir öğrenme duygusu varsa, çocuklara öğrenme duygusunu verebilirsiniz. Sizde okuma aşkı var ise, öğrencilere aşılayabilirsiniz. Sizde yoksa veremezsiniz. Başarının en büyük sırrı, öğrenmekten zevk almaktır. Öğrencilerimizin iç motivasyonunu destekleyerek, okuma alışkanlığı kazandırabiliriz. Nasıl öğrenilebileceğini, nasıl okuyabileceğini öğretmek, aşk vermek, zekasını aktive etmek önemlidir. Bilgiyi başkasına dağıtmak sadakadır. Eğitimimizde öğrencinin zekası aktive edilir, hayal gücü genişletilir, muhakemesi geliştirilir ise bu öğrencilerden düşünür ve mucit çıkar.

Başarı iç ve dış başarı olarak ikiye ayrılır. İç başarı; sevgimiz, erdemimiz, bilgimiz, özgüvenimiz, öz saygımız, iç dengelerimizdir. Bunu biz kendimiz elde ederiz. İç başarılar paylaştıkça çoğalır. Dış başarı ise; mal varlığımız, makamımız, kariyerimizdir. Bunlar paylaştıkça çoğalmaz. Dış başarı deniz suyu gibidir, hep daha fazlası istenir. Çevrenize bakın zengin oldukça cimrileşmenin başladığını görebilirsiniz. İç başarıyı paylaşmak insanı mutlu eder. İç başarı fedakarlık gerektirir. İç ve dış başarı dengeli verilmelidir. Hem kariyerli bir meslek sahibi olmalarını sağlayabilmeliyiz, hem de bilgili, erdemli bir nesil yetiştirmeliyiz.”

Durdu Güneş kimdir?

Şair ve mizah yazarı, konuşmacı. 20 Mayıs 1960, Elbistan/Kahramanmaraş doğumludur. İlk ve ortaokulu Elbistan’da, Sağlık Meslek Lisesini Ankara’da okudu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli bakanlıklarda hukuk müşavirliği yaptı. 2019 yılında emekli oldu.

Erguvan Edebiyat Dergisinde edebi yazılar, Türk Hukuk Dergisi, Hukuk ve Demokrasi Dergisi, İdarecinin Sesi Dergisi, Denetim Dergisinde mesleki yazılar yazdı. Halen fikircografyasi.com ve mektupedebiyatdergisi.com’ da fikri ve edebi yazılar yazmaya devam etmektedir.

Uzun süre Ticaret Bakanlığı aday memurlarına hukuk dersleri yanında kişisel gelişim dersleri de verdi. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda "Neşeli Düşünme Sanatı-Motivasyon" "Yedi Adımda Zaman Yönetimi" "Öfkeni yönet Yola Böyle Devam Et" "Sıradışı Düşünme Teknikleri" ve "Mobbingin Hukuksal Boyutu" başlıklı konuşmalar yaptı. Türkiye'de ilk defa Yükseliş Kişisel Gelişim Merkezinde mizah kursu açtı. Hukuk ve Demokrasi Derneği, Yaşam Boyu Öğrenme Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü Yönetim kurulu üyeliği yaptı. Halen Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi yönetim kurulu üyesidir. Sage, Kuğu, Omca ve Gülnar yayınlarında basımı yapılmış çok sayıda kitabı bulunmaktadır.