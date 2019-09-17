Gündüz er meydanı, gece Uğur Işılak konseri



Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2. Uluslararası Şalvar Güreşi Festivali ile ilgili olarak, “Kadim medeniyetimizin en önemli spor dalı olan güreşi, kadim şehrimiz Elbistan’da uluslararası bir festivalle buluşturacağız” dedi.

Yurtdışından ve yurtiçinden yaklaşık 500 pehlivan, Elbistan Belediyesi’nin girişimleri ile bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Şalvar Güreşi Festivali’nde er meydanına çıkacak. 21 Eylül Cumartesi günü, saat 12.00’de Elbistan çim sahada başlayacak 2. Uluslararası Şalvar Güreşi Festivali, okçuluk gösterileri ile de renklenecek. Festivalin akşam bölümünde ise ünlü sanatçı Uğur Işılak, Pınarbaşı mesire alanında konser verecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bağrından çok sayıda güreşçi çıkaran bir şehirde uluslararası kapsama sahip böyle bir organizasyona imza atmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak her türlü sporu destekliyor ve tüm sporcularımızın yanında duruyoruz. Bu noktada güreş için ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Elbistan, kadim tarihi boyunca bağrından büyük başarılara imza atmış nice pehlivanlar çıkarmış. ‘Güreşin beşiği’ olarak nitelendireceğimiz Elbistan’ımızda ata yadigarımız güreş için uluslararası bir organizasyon yapmak amacıyla Elbistan Kaymakamlığımız, federasyonumuz ve ilgili tüm kurumlarımızla başlattığımız çalışmanın sonuna geldik. Elbistan’ın en güzeline layık olduğu bilinciyle hareket ettik ve tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Artık pehlivanların er meydanına ineceği 21 Eylül’ü bekliyoruz. 2. Uluslararası Şalvar Güreşi Festivalimiz, çim sahamızda yapılacak. Değişik ülkelerden ve yurtiçinden yaklaşık 500 güreşçiyi Elbistan’ımızda buluşturacağız. Müsabakalar, saat 12.00 itibariyle başlayacak. Festival kapsamında okçuluk gösterileri olacak. Festivalimizin, güreşe gönül vermiş ve bu sporu seven tüm hemşerilerimizi bir araya getireceğine inanıyoruz” dedi.

Böyle önemli bir spor organizasyonunu, konser etkinliği ile de taçlandıracaklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Festivalimizin akşam bölümünde ise, dillere pelesenk olan şarkıları ile tüm Türkiye’nin tanıdığı sanatçı Uğur Işılak, hemşerilerimize konser verecek. Elbistan, sporun ve sanatın birbiri ile buluştuğu farklı bir gün yaşamış olacak. Tüm hemşerilerimizi, programlarımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.











