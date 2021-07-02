Günbakmaz, projelerini anlatıp yönetimini tanıttı

‘Biz kazandığımızda esnafımız da kazanacak” diyen Günbakmaz, tertemiz sicili ve geçmişi olan yeni bir yönetimle yola çıktıklarını vurguladı. Günbakmaz, Elbistan Belediyesi’ne ait hizmet alanını sanayi sitesine katarak yeni ekmek kapılarının açılmasına öncülük edeceklerini belirtti.

6 Temmuz’da yapılacak Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak çalışmalarını sürdüren başkan adayı Hasan Günbakmaz, yönetim kurulunda yer alacak isimleri kamuoyuna duyurdu. Kendisi gibi uzun yıllardır sanayide çeşitli sektörlerde esnaflık yapan Metin Dokur, Cuma Ceyhan, Ömer Malatya ve Metin Türkan’la birlikte yol yürüyeceklerini ifade eden Günbakmaz, “Talip olduğumuz görevi hizmete giden yol olarak görüyoruz. Sanayimizi ve esnafımızı en iyi şekilde temsil edecek; esnafın derdine derman bulmaktan başka düşüncesi olmayan bir yönetim kurulu oluşturduk” dedi.

Esnafların, halihazırda çözüm bekleyen sorunları başta olmak üzere, orta ve uzun vadede oluşabilecek sıkıntılara karşı da hazırlıklı olduklarını anlatan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkan adayı Hasan Günbakmaz, projelerini şöyle sıraladı:

“Sitemizdeki esnafımızın her birini ailemizin ferdi gibi görüp derdiyle dertlenmek için yola çıktık. Göreve gelmemiz halinde de kapımız, tüm esnaflarımıza açık olacak. Ayrım gözetmeksizin bu büyük aileyle tek yumruk olacağız. Alın teri ile helal kazanç peşinde olan esnafımızın, sanayi sitesindeki yaşam standartlarını yükseltmek, onlara katkı sunmak için bu yola çıktık.

Sanayi sitemizin sorunlarını çözmeye talibiz. Elbistan Belediyesi’ne ait olan ve sanayi sitemizle bütünleşen bir hizmet alanı var. Bu hizmet alanının sanayi sitemize katılarak esnafımıza yeni ekmek kapıları açmak; bu sayede sitemizi daha derli toplu bir hale getirmek öncelikli görevimiz olacak. Sitemiz içerisindeki düğün salonunu, gerekli yasal prosedürleri hızla tamamlayarak düğün yapacak esnaflarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olmak istiyoruz. Ayrıca, sitemizin uygun bir noktasında yapacağımız bir lokal ile de; esnaflarımıza toplantı ve sosyal etkinlikler için kullanılacak modern bir mekan sunmuş olacağız. Yine sanayi sitemizdeki görsel açıdan hoş olmayan görüntü kirliliklerini ortadan kaldırıp; sitemizi güzelleştirme adına çevre düzenlemeleri ve çalışmalarına öncülük edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘Şeffaf yönetim’ anlayışından asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Günbakmaz, “Kooperatifimizin gelir ve gider durumları şeffaf olacak. Kooperatifin ne kaynağı varsa yine esnaf için kullanılacak. Değerli esnaflarımızın desteği ile bu yarıştan galip çıkmamız halinde vakit kaybetmeden kolları sıvayıp bu şehre katkı sunan esnafımızla omuz omuza çalışacağız” ifadelerini kullandı.