Elbistan’da faaliyet gösteren meslek odalarının temsilcileri, İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan hain terör saldırısını kınadılar. Yapılan ortak açıklamada, “Gün, birlik olma günüdür. Terör, bizden canlar alabilir ama asla, birlik ve beraberliğimizi, birlikte aydınlık yarınlara yürüme kararlılığımızı değiştiremeyecektir” denildi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) bir araya gelen meslek odalarının temsilcileri, terörü ortak bir dille lanetlediler.

Meslek Odaları adına yapılan ortak açıklamayı ise, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy okudu.

Paksoy, açıklamasında, şu cümlelere yer verdi:





“Elbistan'da bütün kesimleri temsil eden, odalar olarak bir araya geldik. Maalesef Cumartesi gecesi İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen menfur terör saldırıları ile milletimize büyük bir acı yaşatıldı. Terörün alçak yüzünü bir kez daha gördük. Hepimizin yüreği yandı. Mübarek Mevlit Kandili öncesinde İstanbul’da şehit düşen polislerimize ve sivil yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Biliyorsunuz, ülkemiz yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı terör saldırılarına karşı, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veriyor. Zira ülkemizin, birliğimizin ve huzurumuzun hedef alındığı kirli bir oyun oynanıyor, biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Gün, birlik olma günüdür. Terör, bizden canlar alabilir ama asla birlik ve beraberliğimizi, birlikte aydınlık yarınlara yürüme kararlılığımızı değiştiremeyecektir.

Devletimizin, bu acılara sebep olanlardan hesap soracağına inancımız ise tamdır. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kem gözle bakan, saldıran, başta PKK, DAEŞ, FETÖ olmak üzere her türlü terörü lanetliyoruz. Terörü destekleyenleri, terörden medet umanları da lanetliyoruz.

Elbistan Meslek Odaları olarak; biz de milletimizle beraber, sonuna kadar devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında ve arkasındayız. Rabbim vatanını seven her ferdin kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi daim kılsın. Bu elim saldırının son olması dileğiyle, şehitlerimizin ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.”

Ortak yapılan toplantıya; Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Dilli, Marangozlar Odası’nı temsilen Mustafa Derici ve Veli Çınar, Şoförler Odası Başkan Yardımcısı Muhsin Yılmaz, ETSO Meclis Başkanı Memet Erdoğan, ETSO Meclis Üyeleri Cazip Yektauşakları ve Mustafa Canpolat ve ETSO Genel Sekreteri Yüksel Gözüdeli katıldılar.

