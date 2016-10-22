Gümüşler Oto’dan çiftçinin yüzünü güldürecek kampanya

Same, Deutz-Fahr Elbistan-Kahramanmaraş Bölge Bayii Gümüşler Oto, yılsonuna özel düzenlediği kampanya ile çiftçinin yüzünün güldürecek.

Başlatmış oldukları kampanya hakkında bilgi veren işletme sahibi Halil Gümüş, şunları söyledi:

“Gümüşler Oto olarak Same, Deutz-Fahr marka 55 beygir traktörlerden 100 beygire kadar olan tüm traktör modellerinde indirim kampanyası başlattık. Çiftçilerimizin az yakıt tüketen bir traktör sahibi olabilmeleri için müşterilerimize takas imkânı da sunuyoruz. Müşterilerimizin eski model traktörlerini peşinata sayarak kampanyamızdan faydalanmalarını sağlıyoruz. Traktör sahibi olmak isteyen çiftçilerimizi işyerimize bekliyoruz.”



