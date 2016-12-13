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Gümüşler Oto’dan biçerdöver tanıtımı

Same, Deutz-Fahr Elbistan-Kahramanmaraş Bölge Bayii Gümüşler Oto, düzenlediği etkinlikte çiftçilere biçerdöver tanıtımı yaptı.

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Gümüşler Oto’dan biçerdöver tanıtımı

Same, Deutz-Fahr Elbistan-Kahramanmaraş Bölge Bayii Gümüşler Oto, düzenlediği etkinlikte çiftçilere biçerdöver tanıtımı yaptı.

Same, Deutz-Fahr marka traktör ve biçerdöverlerin her çiftçinin talep ettiği bir marka haline geldiğini belirten işletme sahibi Halil Gümüş,  şunları söyledi:

“Çiftçilerimizin, biçerdöveri daha yakından inceleyebilmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik. Düzenlediğimiz tanıtım etkinliğimizde çiftçilerimiz C6205 model biçerdöverimizi daha yakından tanıma fırsatı buldular. Tanıtımını yapmış olduğumuz biçerdöver modelinde çiftçilerimiz için kaçırılmayacak bir kampanya başlattık. Çiftçilerimiz herhangi bir peşinat ödemeden ve ilk yıl geri ödemesiz, 5 yıl 0 faiz imkânı ile son model bir biçerdövere sahip olabilecekler. Ayrıca fiyat kampanyasının yanı sıra ‘yakıt bedava kampanyası’ ile C6205 model biçerdöver alan çiftçimize yakıt deposu olarak teslim ediyoruz. Same, Deutz-Fahr Elbistan-Kahramanmaraş Bölge Bayii Gümüşler Oto olarak bölge çiftçimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.” 

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vatandaş 1 hafta önce

daha yokmuy'du şerii oraya toplasaydınız bari

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