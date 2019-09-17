banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gümüşdöven-Akpınar yolu asfaltlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’a bağlı Gümüşdöven ile Ekinözü ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi arasındaki grup yolunda asfalt çalışmalarına başladı.

Gümüşdöven-Akpınar yolu asfaltlanıyor
banner143

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol yapım, asfalt ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Muhtelif bölgelerde birden fazla ekiple sürdürülen çalışmalar kapsamında talepler bir bir karşılanıyor. Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler bu kapsamda yeni bir çalışmaya daha start verdi. Elbistan Gümüşdöven – Akpınar grup yolunda asfalt çalışmaları başladı.

Konu ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehir genelinde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz Elbistan ilçesinde yeni bir çalışma başlattık. 8 kilometrelik Gümüşdöven – Akpınar grup yolunu asfaltlıyoruz. İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.




Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner116