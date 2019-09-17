Gümüşdöven-Akpınar yolu asfaltlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol yapım, asfalt ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Muhtelif bölgelerde birden fazla ekiple sürdürülen çalışmalar kapsamında talepler bir bir karşılanıyor. Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler bu kapsamda yeni bir çalışmaya daha start verdi. Elbistan Gümüşdöven – Akpınar grup yolunda asfalt çalışmaları başladı.

Konu ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehir genelinde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz Elbistan ilçesinde yeni bir çalışma başlattık. 8 kilometrelik Gümüşdöven – Akpınar grup yolunu asfaltlıyoruz. İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.







