Güllü, Elbistan’ın Maraş Kurtuluş Harbindeki Rolünü anlattı

Elbistanlı Araştırmacı-Yazar Adnan Güllü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen, Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu’nda, Elbistan’ın Maraş Kurtuluş Harbindeki Rolünü anlattı.

Yaptığı tarih araştırmaları ile tüm Elbistan ve bölge halkının yakından tanıdığı Araştırmacı-Yazar Adnan Güllü, sempozyumda önemli bir konuyu en ince ayrıntıları ile anlattı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sempozyumun davetlileri arasında, Elbistanın Sesi Gazetesi yazarlarından Adnan Güllü de yer aldı.

Çok sayıda akademisyen ile araştırmacının yer aldığı sempozyumda, ‘Elbistan’ın Maraş Kurtuluş Harbindeki Rolü’ konulu sunumunu yapan Adnan Güllü, Kahramanmaraş’ın ilçeleri ile birlikte büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini söyledi.

Güllü, sempozyumdaki sunumunda şu cümlelere yer verdi:

“Sivas Kongresinden alınan karardan sonra Elbistan ve Maraş havalisi, 3. Kolordu Kumandanlığı mıntıkasına dahil edildiği gibi, bu bölgedeki asker alma şubeleri de aynı kolorduya bağlandı. Hemen belirtmekte yarar görülen önemli bir konu, 3. Kolordu’nun o günkü konuşlanması idi. Albay Selahettin Bey Komutasındaki Kolordu’nun karargahı Sivas’ta idi. Alayların ise tümü ile Karadeniz bölgesinde konuşlandırılmış olup, Pontus Devleti kurmayı amaçlayan Pontus çetelerinin faaliyetlerine ve Türklere saldırılarına karşı angaje olmuş durumdaydı. Mustafa Kemal Paşa, Fransızların Maraş’ı işgali üzerine, bölgeden gelen raporlar ve bilgiler doğrultusunda Yüzbaşı Salim Kurtoğlu’nu (Yörük Selim) ve Yüzbaşı Ali Asaf’ı da (Kılıç Ali) takma adları ile Maraş Milli Örgütünü kurmakla görevlendirmiştir.

Mustafa Kemal Paşa’dan emri alan Kılıç Ali, görevinden istifa etmiş sayılarak ve sivil kıyafetle maiyetine verilen Üsteğmen İhsan bey, 10 süvari ve 2 hafif makineli tüfek timinden oluşan müfrezesi ile Sivas’tan hareket eden 10 Ekim 1919 günü Elbistan’a gelmiştir. Artık Antalyalı tüccardır. Bu arada Yörük Selim’de kısa zamanda Elbistan’a ulaşmıştır. Maraş ve Antep bölgesinin kurtarılması hususunda faaliyetleri ve teşkilat çalışmalarının yaygınlaştırılması ve organize edilmesi için Heyet-i Temsiliye tarafından Elbistan merkez olarak seçildi. Bilindiği gibi Elbistan işgal altında değildi ve yukarıda da belirttiğim gibi, bu sebeple Maraş'ın Fransızlar tarafından işgalinden bir gün önce şehrin ileri gelenleri teşkilat çalışmalarında bulunmak üzere Elbistan'a gitmişlerdir.

Şam Emeklisi Sulh hâkimi Ali Rıza Bey'in ve arkadaşlarının gayreti ile Elbistan'da kuvvetli bir Heyet-i Merkeziye teşkili ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Mustafa Kemal Paşa, Elbistan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Ali Rıza Bey'e gönderdiği yazıda; ‘Fransızların Adana havalisi de dahil olmak üzere Urfa, Antep ve Maraş'ta küçük bir Ermenistan teşkili gayesi güttüklerini, milli teşkilatın yaygınlaşmasının dışarıya karşı pek mühim ve lehte tesir yaptığını, şu anda en önemli işin, işgal altında bulunan yerlerdeki teşkilatı genişletmek ve ahaliyi işgal aleyhine teşvik etmek, düşmanları zorda bırakmak olduğunu belirttikten sonra, Malatya'dan bir süvari bölüğü ile iki mitralyöz bölüğünün Elbistan'a doğru hareket ettiğini, bu kuvvetin milli teşkilatının dayanağı olacağını ve Elbistan deposundaki silah ve teçhizatın Kuvay-ı Milliyeye dağıtılmasına karar verildiğini bildirdi.’

Bunun yanında, 3. Kolordu Kumandanlığı tarafından Binbaşı Suzi Bey, komutasında bir kısım kuvvet Elbistan'a gönderildi. Elbistan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Ali Rıza Bey, Yörük Selim (Süvari Yüzbaşı Salim Kurtoğlu) ve Kılıç Ali (Piyade Yüzbaşı Ali Asaf) Bey'ler, Maraş ve civarında milli teşkilatı yaygınlaştıracaklar ve idare edeceklerdi. Elbistan Şube Reisi Binbaşı Suzi Bey daimi üye sıfatı ile bulunacak, teşkilatın oluşmasına ve 3. Kolordu ile haberleşmenin sağlanmasına çalışacaktı.”

Maraş'a yapılan yardımlar

Güllü, sempozyumdaki sunumunda, Elbistan’dan Maraş’a yapılan yardımlar hakkında şu bilgileri aktardı:

“Daha şehir içindeki çarpışmalar sürerken, Mustafa Kemal Paşa 10 Şubat 1920 tarihinde bir bildiri yayınladı. Bildiride şöyle deniliyordu: ‘İnsaniyetin tüylerini ürpertecek zulümlere maruz kalan Maraşlı kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak ve imdatlarına yetişen kahraman Kuvay-ı Milliye fertlerinin zaruri masraflarına medar olmak üzere toplanacak yardımların, Maraş Müdafaa-i Hukuk Heyet-i Merkeziyesi emrine ödenmek üzere Ziraat Bankası Elbistan Şubesine gönderilmesi rica olunur.’

Diğer taraftan, Dâhiliye Nezareti Sivas Valiliğine bir emir göndererek, Maraş'ta çarpışmalar sonrasında zahireye pek fazla ihtiyaç duyulduğunun anlaşıldığını, bu sebeple en yakın kazalardan mümkün olduğu kadar zahirenin Maraş'a gönderilmesini istedi. Yurdun çeşitli yerlerinden gönderilecek olan maddi yardımlar Elbistan Ziraat Bankası Şubesi’nde açılacak olan bir hesapta toplanacak ve 3. Kolordu Kumandanı Albay Selahattin Bey'in nezareti altında ilgili yerlere sarf edilecekti. Milli Mücadele dönemindeki bütün faaliyetlerde olduğu gibi, yardım hususunda da belirli bir plan ve program dahilinde hareket edildiği ve işin tek elden yürütüldüğünü görüyoruz. Maraş’a yardım yapılması için yurt çapında duyuruda bulunulması ve yapılan yardımların koordinesi Heyet-i Temsiliye tarafından yürütülmüştür. Bunun yanında Dahiliye Nezaretinin de Maraş’a yiyecek yardımında bulunulması için Sivas Valiliğine talimat verdiği görülmektedir. Heyet-i Temsiliye Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa’nın bu husustaki gayretleri büyüktür. Maraş’a yapılan para yardımlarının mahalline ulaştırılması işini Ziraat Bankası üstlenmiştir. Bu banka şubelerine yurdun çeşitli yerlerinden yatırılan paralar Elbistan Ziraat Bankası Şubesinde açılan bir hesapta toplanmıştır. Toplanan yardımlar 3. Kolordu Kumandanı Albay Selahattin Bey tarafından ilgili yerlere ve muhtaçlara dağıtılmıştır.

Maraş kurtulduktan sonra 22 gün süren çarpışmalar sebebiyle açlık baş gösterdi. Bunun üzerine yurdun çeşitli şehirlerinden Elbistan Ziraat Bankası Şubesi’ne yardımlar akmaya devam etti.

Elbistan Heyet-i Merkeziyesi de Maraş'a yardım için camilerde yardım toplamayı kararlaştırdı. Kısa zamanda 189 Lira para, 9500 kg buğday, 1200 kg arpa, 300 kundura, 25 çift çarık toplandı. Elbistan Heyet-i Merkeziyesi yardımlarını sürdürerek daha sonra 800 Lira daha gönderdi, toplam yardım miktarı 8.989 Lira olarak açıklandı. Yurdun çeşitli yerlerdeki yardım amaçlı toplanan paralar Elbistan Ziraat Bankası Şubesine gönderilmeye devam ediyordu.

12 Şubat 1920 tarihinde Maraş'ta Fransızlara karşı kazanılan başarıdır. Çünkü Maraş'ta kazanılan başarı, itilaf devletlerinin Anadolu'daki sonlarının başlangıcı olmuştur. Maraş'ta elde edilen zaferde halkın sebatla direnmesi büyük rol oynadı. Halk şehri terk etmedi, örgütlendi ve işgale karşı koydu. Maraş zaferi ile Sivas, Malatya, Elbistan, Diyarbakır gibi merkezlerinin işgali önlenmiştir. Fransızlar Maraş'ta yedikleri darbe sonucu ilerleyememişlerdir, aksine geri çekilmeye başlamışlardır. Nitekim Maraş zaferi etkisini Urfa ve Antep'te gösterdi. Bu durumu Fransızlar da ifade ederler. Bu mücadelede Maraş halkına yurdun her tarafından maddi manevi yardım yapıldı. Tarihte tüm belgeleriyle açıktır. Maraş zaferi Türk tarihine şerefli bir sayfa ekledi. Bunun sonucu olarak Maraş şehri TBMM tarafından istiklal madalyası ile ödüllendirildi.”



