Gülcü, muhtarlara bir araya geldi

Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, Elbistan’da muhtarlarla bir araya geldi.



Gülcü, Elbistan’daki programında, ilk olarak Elbistan Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. Burada dernek başkanı Mazhar Alagöz ve üye muhtarlarla görüş alışverişinde bulunan Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Gülcü, yaptığı değerlendirmede, federasyon olarak muhtarların, özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili yaptıkları çalışmalara değindi.

Türkiye Muhtarlar Birliği’nin kurulma aşamasında olduğunu belirten Gülcü, “Elbistan, mesafe olarak uzak olsa da gönül olarak hiçbir zaman uzak olmadı. Seçimlerden sonra görevlerine yeni başlayan muhtarlarımızla bir araya gelmek istedik. Varsa sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dinledik. Türkiye’nin değişik bölgelerini ziyaret ediyoruz. 2 dönemdir Akdeniz Muhtarlar Federasyon başkanlığı yapıyoruz. Federasyon ve konfederasyon olarak, muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalıştık. Silah ruhsatlarının, görevi bıraktıkları zamandan sonra da devam etmesi için çaba gösterdik ve bu sorunu çözüme kavuşturduk. O zamanki Genel Başkanımız Hüseyin Akdeniz Bey’in emekleri ile bu gerçekleştirildi. Yine aynı zamanda sağlık primleriyle ilgili bir sorun vardı. Çabalarımız sonucunda şükürler olsun ki yaklaşık 1 yıl önce bu sorun da ortadan kalktı. Emekli olmayan muhtarlarımız bu imkandan yararlanmaya başladı. Maaşlarımızın iyileştirilmesi konusu da birlik ve beraberlik içerisinde olmamız sonucunda halledildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve konfederasyonumuzun talebiyle de Türkiye Muhtarlar Birliği’ni kurma aşamasındayız. Tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

Gülcü, ziyaretin sonunda Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz’e, muhtarlık teşkilatının kuruluş belgesini hediye etti.

Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü de makamlarında ziyaret ederek ilçedeki programını tamamladı.







