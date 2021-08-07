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Gülbay’a yeni görev

Enerji Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi hemşerimiz Tabip Gülbay, Nijerya Federal Cumhuriyeti Abuja Büyükelçiliği Enerji Müşaviri olarak atandı.

Gülbay’a yeni görev
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Enerji Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyesi Elbistanlı hemşerimiz Tabip Gülbay, Nijerya Federal Cumhuriyeti Abuja Büyükelçiliği Enerji Müşaviri olarak görevlendirildi.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma politikaları kapsamında oluşturulan Enerji Müşavirliğinin; enerji alanındaki politikaları takip etmek, görev alanına giren konularda enerji diplomasisi faaliyetlerini yürütmek, enerji alanında düzenlenmiş olan uluslararası toplantılarda ve devlet kurumlarında bakanlığı temsil etmek gibi görevleri bulunuyor.

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Gülbaya Yeni Görev