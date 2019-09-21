Gülbahar Sultan Derneği’nden ‘Aile Mektebi’ konferansı

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli konferans salonunda düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Gülbahar Sultan Derneği’nin faaliyetlerinin anlatıldığı kısa bir sinevizyon gösteriminin ardından programın konuşmacısı İlahiyatçı Yazar Abdullah Büyük, katılımcılara aile mektebini anlattı.

İlahiyatçı Yazar Abdullah Büyük, “Aile, insanlığın temelidir. İnsan sosyal bir varlıktır. Diğer bir ifade ile Rabbimiz insanı birlikte hayat sürmeye müsait bir özellikte yaratmıştır. İnsanın karakter ve özellikleri ailede şekillenmektedir. Hatta denilebilir ki, ‘Aile sadece beşeriyetin değil, aynı zamanda medeniyetin de ilk kaynağıdır.’ Aile hayatı dünyevi mutluluk için küçük bir dünya, hatta küçük bir cennettir. Bu yüzden aileyi önemsiyoruz” dedi.

Büyük, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Günümüzde eğer, önceliklerimizi gözden geçirecek olursak, aile birinci sırayı almaktadır. Bu önceliğin temin edilmesi ve saadetin huzurun sağlanmasının birinci şıkkı, eşlerin kaliteli zaman kullanmalarına riayet etmeleri gerekir. Eşler 15 dakika birbirlerine zaman ayırsınlar, ortak zamanı kullansınlar, ortak mekânı kullansınlar. Buna biz nitelikli kaliteli beraberlik diyoruz. Eşler arasındaki bu nitelikli, kaliteli beraberlik o aile hayatının huzurlu olmasını, mesut olmasını sağlayan temel faktörlerden bir tanesidir. Bir evde mutsuzluk varsa, bu, o evde yöneten ile yönetilenin belirsiz olduğuna bir alamettir.

Evlerimiz bizim bir dershanedir. İlim öğretilen bir yerdir. Bir hastane gibidir. Sıhhiye merkezidir. Ailecek bazen namaz kılacağımız bir mescittir. Bir karargâhtır. Biz aile hayatımızın lokomotiflerini tespit etsek ve onu gerçekleştirsek, diğerleri çok kolay olacak. Rabbimiz insanı birlikte hayat sürmeye müsait bir özellikte yaratmıştır. İnsanın karakter ve özellikleri ailede şekillenmektedir. Hatta denilebilir ki, ‘Aile sadece beşeriyetin değil, aynı zamanda medeniyetin de ilk kaynağıdır.’ Aile hayatı dünyevi mutluluk için küçük bir dünya, hatta küçük bir cennettir. Bu yüzden aileyi önemsiyoruz.”









