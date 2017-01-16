Gülbahar Derneği’nden ‘Aile İçi İletişim’ Semineri

Elbistan Gülbahar Sultan Derneği tarafından organize edilen programla, Motivasyon ve Bilinçaltı Konferansı ile Aile İçi İletişim seminerleri düzenlendi.

Elbistan Gençlik Merkezi Salonu’nda düzenlenen konferans ve seminerlere, ilçe genelindeki 11 farklı liseden çok sayıda öğrenci katıldı.

Gülbahar Sultan Derneği üyelerine yönelik olarak verilen Aile İçi İletişim Semineri’ni, Rehberlik Danışmanı ve NLP Eğitmeni Bahattin Güneyin verdi.

Seminerler ile ailelerin çocuk gelişimindeki önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve ailelerin bilgilendirilmesi hedeflenirken, aile içi iletişim konusunda büyüklere yönelik sinevizyon eşliğinde bilgi aktarıldı.

Gençlere yönelik gerçekleşen seminer programında ise, Motivasyon ve Bilinçaltı Konferansı sunuldu. Lise 4. sınıf ve mezun öğrencilere YGS sınavı öncesinde moral ve motivasyon verilirken, doğru tercihin önemine dikkat çekildi. Konferansta öğrencilerle sohbet ortamı oluşturulurken, öğrencilerin sınav kaygısından kurtulması istendi.

Bilinçaltının insanlarda önemine dikkat çeken Bahattin Güneyin, bilinçaltının insanların tüm kayıtlarının tutulduğu yer olduğunu belirterek, aynı zamanda insanların alışkanlıklarının ve duygusallaştığı yer olduğuna değindi.

Gülbahar Sultan Derneği yetkilileri ise, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, bu tür organizasyonların devam edeceğini ifade ettiler.



