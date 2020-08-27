Gül: “Esas gerçek en yakınımızı kurban verdiğimizde başlar”

Grip ve zatürre aşısıyla ilgili de sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını dile getiren Gül, “Eczane eczane dolaşıp salgının yayılma riskini arttırmayın” uyarısında bulundu.

Toplumun büyük çoğunluğunun maske ve hijyen kurallarına uymasının pandemiyi sona erdirmenin en büyük adımı olduğunun altını çizen 14. Bölge Kahramanmaraş Eczacılar Odası Elbistan Temsilcisi Serkan Gül, şöyle konuştu:

“Son günlerde özellikle kovid-19 pandemisinde ciddi bir artış yaşıyoruz. Bu tür enfeksiyona neden olan virüsler çok hızlı yayılım gösterebilen ve öldürücülük oranı yüksek olan virüslerdir. Doğada tek başlarına yayılmaları mümkün değildir. Yaşayıp çoğalmak ve yayılmak için mutlaka bir canlı varlığa ihtiyaç duyarlar, işte bunu sağlayan canlılar maalesef bizleriz. Aslında önlemenin çok kolay bir yöntemi vardır. Bu da hijyen kurallarına, mesafe kurallarına ve maske takma zorunluluğuna uymakla başlar. Eğer ki toplumumuzun büyük bir çoğunluğu bu kurallara uyarsa virüs enfekte edeceği ve yayılacağı insan bulamayacaktır ve ülkemizdeki pandemi yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. Esasen bu savaştaki askerler bizleriz. Biz savaşı ciddiye alır ve disiplinli davranırsak ayrıca bilim insanlarımızın söylediklerini dikkate alırsak mutlaka kazanırız aksi takdirde en yakınlarımızı kurban veririz, işte esas gerçek sizin için o gün başlar ve çok acı olarak yaşarsınız.”

Kurallara uymamanın, gelişmemiş toplumlarda bir güç gösterisi gibi algılandığını belirten Gül, “Maske takmak, mesafemizi korumak ve hijyen kurallarına uymak toplumda sizin değerinizi yücelten uygulamalardır. Çünkü insan öncelikle kendini değil çevresini koruduğu zaman gerçekten değeri artar. Ama gelişmemiş toplumlarda kurallara uymamak sanki bir güç gösterisi gibi algılanabiliyor. Hâlbuki gelişmiş bir insan esasen toplum kurallarına uyan insandır. Lütfen kurallara uyalım ve toplum sağlığımızı önemseyelim” şeklinde değerlendirme yaptı.

14. Bölge Kahramanmaraş Eczacılar Odası Elbistan Temsilcisi Serkan Gül’ün üzerinde durduğu bir konu ise aşılanma oldu.

Pandemi süreci nedeniyle aşıya ulaşmada ciddi sorunlar yaşanabileceğine dikkati çeken Gül, “Aşılar yüksek teknolojiyle üretilen ve gerçekten sağlıklı yaşamın sağlanması için çok önemli birer unsurdurlar. Fakat bu konuda ülkemizde üretim anlamında yeterli teknolojik yatırımımız bulunmamakta ve aşıları yurtdışından temin etmekteyiz bunun sonucunda da zamanında ve yeterli miktarda aşıya ulaşmada ciddi sorunlar yaşamaktayız. Bu yıl da maalesef ciddi sıkıntılar bizleri beklemekte, tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle aşılara talep çok artmakta ve ülkemize gelecek aşı müktarı geçen yıllara göre bırakın artmayı azalma ihtimali dahi gözükmektedir ve şuan eczanelerimizde ne pnömoni (zatürre) aşısı ne de grip aşısı bulunmamaktadır. Pnömokok (zatürre) aşıları 65 yaş üstü risk grupları için aile hekimliği bünyelerinde yapılmaya çalışılıyor fakat geri kalan popülasyon için tedarik edememekteyiz. Grip aşıları ise her yıl 15 Eylülden sonra gönderilmekteydi bu yıl ise pandemi koşulları nedeniyle nasıl bir takvim ortaya çıkacak ve ne kadar tedarik edilebilecek şuan bilemiyoruz, vatandaşlarımızdan ricamız ise eczane eczane dolaşıp hem hastalığın yayılma riskini artırmamaları ve yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını da eczacılarımıza yüklememeleridir. Aşılar ecza depoları tarafında tüm eczanelere aynı anda ve aynı süreçte gönderilecek olup geldiği andan itibaren duyurulacaktır şuan için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

Eczanelerin, hastanelerle birlikte pandemi boyunca toplumun sağlık yükünü en çok göğüsleyen sağlık kuruluşları olduğunu kaydeden Gül, “Bu süreçte ülkemizde birçok meslektaşımızı ve eczane teknikerimizi kayıp verdik ve acılarımızı kalbimize gömüp cephede savaşmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Sizlerden ricamız bilim kurulumuzun, bakanlığımızın ve biz sağlık profesyonellerinin uyarılarını dikkate almanız ve kurallara uymanızdır. Bu şekilde bu sıkıntıları kısa sürede atlatabiliriz aksi takdirde uzunca bir süre bu pandemi ile boğuşup çok fazla kayıp veririz. Hepinize sağlıklı günler dilerim” cümlelerini kullandı.