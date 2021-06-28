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Güçlü’den ticari araç sürücülerine psikoteknik raporu hatırlatması

Güçlü Psikoteknik Değerlendirme Merkezi yetkilisi Süleyman Güçlü, 30 Haziran'dan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildiğini belirterek, “1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla psikoteknik test raporu olmayan sürücülere 1.181 lira cezai işlem uygulanacak ve araç kullanmalarına da izin verilmeyecek” dedi.

Güçlü’den ticari araç sürücülerine psikoteknik raporu hatırlatması
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Elbistan’da 1 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteren Güçlü Psikoteknik Değerlendirme Merkezi’nin yetkilisi Süleyman Güçlü, psikoteknik testinin, tüm ticari araç sürücülerine zorunlu hale geldiğini hatırlattı.

Güçlü, “Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını asgariye indirmek için uygulanan psikoteknik testi 30 Haziran 2021 itibariyle ticari araç sürücülerine mecburi hale getirildi. Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülere 1.181 lira ceza kesecek. Psikoteknik raporları, refleks, algı ve muhakeme gibi testleri ölçmektedir. 1,5 saatlik test sırasında bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp kazaları azaltmak hedefleniyor” şeklinde konuştu.

Merkezlerine başvuran sürücülere 1 saatlik testin ardından psikoteknik belgesi verildiğini anlatan Güçlü, “Psikoteknik değerlendirme raporu; sürücülerin sahip oldukları, güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin psikolog ve simülatör eşliğinde değerlendirilmesi akabinde verilen bir rapordur. Psikoteknik raporunu, uzman psikologumuz nezaretinde 9 aşamadan oluşan psikolojik değerlendirmenin ardından 1 saat içerisinde veriyoruz. Tüm ticari araç sürücülerini, merkezimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Güçlüden Ticari Araç Sürücülerine Psikoteknik Raporu Hatırlatması