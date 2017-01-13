Güçlü Şardağ Sürücü Kursu’ndan, şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz ehliyet kursu

Elbistan’da faaliyet gösteren Güçlü Şardağ Sürücü Kursu, şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarının ehliyet sahibi olmaları için özel bir uygulama başlattı.

Güçlü Şardağ Sürücü Kursu yöneticisi Ali Güçlü, Elbistan’da yaşayan şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarına, ücretsiz ehliyet kursu vereceklerini söyledi. Ücretsiz ehliyet kampanyasını, Türkiye’nin geçtiği zor dönemde şehit aileleri ve gazi yakınlarına destek olmak için başlattıklarını kaydeden Güçlü, “Ülkemizin ve milletimizin huzur ve güveni için canlarını veren şehitlerimiz ile gazilerimize olan minnettarlığımızı göstermek istedik” dedi.

Ülke için seve seve toprağa düşen kahramanların ailelerine verecekleri ücretiz ehliyetin maddi anlamda hiçbir değerinin bulunmadığının altını çizen Güçlü Şardağ Sürücü Kursu Yöneticisi Ali Güçlü, şunları söyledi:

“Elbistanlı şehitlerimizin ve gazilerimizin birinci derece yakınları için ücretsiz sürücü kursuna katılma uygulaması başlattık. Şehitlerimizin ve gazilerimizin birinci derece yakınları kursumuza ücretsiz kabul edilecek. Başarılı olan ya da olamayan demeden ücret almayacağız. Ülkemiz ve milletimiz için canlarını veren şehitlerimiz ve gazilerimizin vatana emanet bıraktıkları ailelerine, yanlarında olmak istediğimizi bir nebze olsun göstermek istedik. Şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlığının yanında bizim yaptıklarımızın maddi açıdan hiçbir önemi yok.”

Kendilerine ehliyet almak için başvuran şehit ve gazi yakınlarına her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirten Güçllü, “Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, vatanımız, huzurumuz, güvenliğimiz, birlik ve beraberliğimiz için, bu coğrafyanın bizden sonrakilere de vatan olarak bırakılabilmesi için kanları ve canları pahasına üstün fedakârlık sergilemiştir. Hepsi de başımızın tacıdır. Vatanın bir karış toprağını dahi düşmana teslim etmeyen, milletin şerefi ve namusunu her şeyden daha üstün gördükleri için şehit düşen ve gazi olan güvenlik güçlerimizin yakınları, milletimizin emanetidir. Bu ülke dimdik ayakta duruyor ve yükseliyorsa da bunun en büyük nedeni vatan uğruna şehit düşen, gazi olan vatan evlatlarının omuzlarında yükseliyor ve duruyor olmasıdır. Biz yatağımızda rahatça uyuyabiliyorsak, huzur ve güven ortamında hayatımızı sürdürüyor isek elleri tetikte, gözlerini kırpmadan nöbet tutan vatan bekçilerimizin sayesindedir. Güçlü Şardağ Sürücü Kursu olarak bizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.