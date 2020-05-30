Güçlü Psikoteknik Değerlendirme Merkezi açıldı

Güçlü Psikoteknik Değerlendirme Merkezi yetkilisi Süleyman Güçlü, “Güvenli yolculuğun ilk adımı” sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. Merkezlerinin Mevlana Caddesi’nde bulunan Kale İş Merkezi’nde hizmete başladığını belirten Güçlü, psikoteknik testinin, insan unsurundan kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını minimize düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulandığını söyledi.

Psikoteknik testinin, tüm ticari araç sürücülerine zorunlu hale geldiğini vurgulayan Güçlü, psikoteknik belgesinin alınmadığı zaman hem sürücünün hem de işletme sahibinin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı hatırlatmasında bulundu.

Merkezlerine başvuran sürücülere 1 saatlik testin ardından psikoteknik belgesi verildiğini anlatan Güçlü Psikoteknik Değerlendirme Merkez Yetkilisi Süleyman Güçlü, şunları söyledi:

“Psikoteknik değerlendirme raporu; sürücülerin sahip oldukları, güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin psikolog ve simülatör eşliğinde asgari 1 saat süre ile değerlendirilmesi akabinde verilen bir rapordur. Yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araç sürücüleri psikoteknik raporu almakla yükümlüdür. Ticari araç kullanan şoförlerin almış oldukları psikoteknik raporu 5 yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin dolmasının ardından fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı olduklarını belirten psikoteknik raporunu tekrar almaları gerekmektedir. 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu kapsamında belirlenmiş kural ihlalleri sonucu ehliyetine el konulmuş olan sürücüler, ceza süresi bitiminde psikoteknik muayeneden geçmekle yükümlüdür. Yasal olarak bir sorun yaşamaması için bizzat teste girerek fotoğraflı test görüntüsüyle rapor düzenlenmesi gerekiyor. Psikoteknik raporunu, uzman psikologumuz nezaretinde bilgisayar destekli test cihazında, 9 aşamadan oluşan psikolojik değerlendirmenin ardından 1 saat içerisinde veriyoruz.”

Güçlü, son olarak, “Ticari araç kullananların psikoteknik raporu almak için ehliyet fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvurmaları gerekiyor. Ehliyet iadesine dönük psikoteknik raporu almak için ise; nüfus cüzdanı fotokopisi, ceza tutanağı aslı ve fotokopisi getirilmesi şartı var” ifadelerini kullandı.







