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Gübre ve mazot desteği icmalleri askıya çıktı

Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ayhan Özcan, gübre ve mazot destekleme icmallerinin muhtarlıklarda askıya çıktığını söyledi.

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Gübre ve mazot desteği icmalleri askıya çıktı

            Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ayhan Özcan, gübre ve mazot destekleme icmallerinin muhtarlıklarda askıya çıktığını söyledi.

            Özcan, yaptığı açıklamada, gübre ve mazot destekleme müracaatında bulunan çiftçilerin muhtarlıklardaki icmallere bakarak, bilgilerinde herhangi bir yanlışlık bulunması halinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi.

            Tarım Müdürü Özcan, icmallerin 1 hafta süreyle askıda kalacağını belirterek, çiftçilerin mağdur duruma düşmemeleri için askı süresinde icmallerdeki bilgilerini kontrol ederek, herhangi bir yanlışlık tespit ettikleri taktirde gerekli itirazları zamanında yapmalarını tavsiye etti.  

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