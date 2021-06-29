Güblüce Mahallesi’nde asfalt çalışması tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Afşin ve Elbistan ilçelerinde bir dizi yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, Elbistan’a bağlı Güblüce Mahallesini ilçe Ekinözü-Elbistan karayoluna bağlayan ve deforme olduğu için ulaşımda aksaklık meydana getiren toplamda 3 kilometre uzunluğa sahip arterde asfalt sathi kaplama uygulamasını tamamlandı.

Güblüce Mahalle Muhtarı Nuh Kaya çalışmalara ilişkin, “Göreve geldiğimiz günden itibaren azalarımızla birlikte mahallemizin eksiklerini tespit edip bir rapor halinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e sundum. Mahallemizin su, yol ve kilit parke gibi eksikleri vardı. Özellikle mahallemizin birkaç bölgesinde su sıkıntısı vardı ancak bu sorunumuz Büyükşehir Belediyemiz tarafından giderildi. Ayrıca ilçe merkezi ile olan ulaşımımızı sağlayan arter deforme olduğu için büyük sorun teşkil etmekteydi. Büyükşehir Belediyemiz bu arterimizde de yenileme ve asfalt sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Artık ilçe merkezine ulaşımımızda herhangi bir sorunumuz kalmadı. Çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.