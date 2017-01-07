Gripten sıcak saleple korunuyorlar

Havaların iyice soğumasıyla birlikte vatandaşların salepe olan ilgisi arttı.

Kahramanmaraş’ta gripten sıcak saleple korunduklarını söyleyen 69 yaşında ki seyyar salep satıcısı Kadir Acı, 1967 den beri salep işiyle uğraştığını, mesleğe İstanbul’da başladığını belirterek, "Mesleğin bir ucunu İstanbul’da Eminönü’nde öğrendim. İstanbul’dan da Kahramanmaraş’a geldim. Burada devamını yaptım. Kışın saleple uğraşırım. Yazın mayam ile uğraşırım. 14 yaşından beri uğraşırım dede mesleğidir. Torundan toruna oradan da bize kısmet oldu. Salebi Alikayasından topluyorlar. Ben satın alıyorum, bunu firik olarak alıyorum, kurutuyorum, ipe diziyorum. İpten sonra 30, 40 kilo sütün içerisinde temizleme yapıyorum. Böylece daha makbul oluyor araya gitmiyor. Salebi değirmen taşında un gibi çektiriyorum. Çektirdikten sonra bizlere kısmet oluyor. Kış hayatında da salebe çeviriyorum, satıyorum" dedi.

Kadir Acı, soğuk kış aylarının vazgeçilmezi olan salepin soğuk algınlığına, gribe faydalı olduğunu, idrarı sökücü etkisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Kadir ustanın salebini içmeden güne dinç başlayamadığını söyleyen çevre esnafları, “ Her gün Kadir amcayla sahada karşılaşıyoruz. Kadir amcanın salebi çok meşhurdur. Kadir amcanın salebini içmediğimiz zaman günümüz hiç iyi geçmiyor. Bu salep alışkanlık haline geliyor. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştular.