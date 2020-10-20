Grip aşısında öncelik risk grubunun

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl talebin daha fazla olması beklenen grip aşısı Türkiye'ye geldi. Aşının geldiğini öğrenen ve yaptırmak isteyen vatandaşlar, eczaneler ve aile sağlık merkezlerinin kapısını aşındırıyor.

Türk Eczacılar Birliği (TEB), aşının dağıtımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na önceliğin kronik rahatsızlığı olanlara verilmesi yönünde öneride bulundu. TEB, kronik rahatsızlığı bulunanların, 60-65 yaş üstü kişilerin aile hekimlerine giderek reçete yazdırıp bu şekilde eczanelerden aşı talep etmeleri ve eczanelerin de ellerindeki reçete sayısı kadar ecza depolarından aşı istemelerini önerdi.

1 milyon 350 bin grip aşısının şu anda ilaç firmasının deposunda bekletildiği bildirilirken, aşının piyasaya verilmesi konusu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama yapılması bekleniyor.