Grip aşısına talep patladı

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Elbistan’da da hiçbir eczanede bulunmayan ve ülkeye Ekim ayında getirilmesi planlanan grip aşısı almak isteyen vatandaşlar, şimdiden eczanelerin yolunu tutuyor.

Kovid-19 salgını kapsamında, grip aşısına olan talep arttı. Sonbaharı beklemeden grip aşısı olmak isteyen vatandaşlar, eczanelerde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Elbistan’da özellikle risk grubunda olanlarla birlikte birçok yaştan vatandaşın, grip aşısı talebinde bulunduğu öğrenildi. Eczane eczane dolaşan vatandaşlar, çareyi oluşturulan ön talep listelerine adını yazdırmakta buluyor. Uzmanlar, geçen yıla oranla talebin katbekat arttığını belirtiyor. Grip aşısını ithal eden Türkiye'ye aşıların Ekim ayı başında gelmesi bekleniyor. Türkiye geçen yıl 1 milyon 300 bin grip aşısı ithal etmişti. Sağlık Bakanlığı’nın pandemi süreci ve artan talep doğrultusunda bu sayıyı artıracak şekilde bir uygulamaya gideceği belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından grip aşısının kimlere yapılacağı ile ilgili Bilim Kurulu’nun çalışma yürüttüğünü açıklamıştı.

Bakan Koca, “Herkesin aşı olması gibi bir durum dünyada da söz konusu değil. Dünyada böyle bir üretim yok. Kimlere aşı yapılma zorunluluğunun olduğunu genel olarak biliyoruz ama Kovid döneminde kimler daha riskli olabilir, bununla ilgili çalışma yapılıyor. Bir iki hafta içerisinde netleşmiş olur” açıklamasını yapmıştı.

Bakan Koca, bu yıl aşının daha fazla tüketileceği bilindiği için yetecek kadar aşıyı temin noktasında da yoğun bir gayret içerisinde olduklarını da sözlerine eklemişti.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise, aşı sıkıntısına dikkati çekerek önceliğin risk grubunun aşılanması olduğunu kaydetti.

Grip aşısının 65 yaş üstü, kronik kalp, akciğer, böbrek ve şeker hastaları, gebeler ve 2 yaş altı çocuklara Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Ceyhan, “Kişi Kovid-19 ile birlikte grip geçirebilir, arka arkaya geçirdiğinde ağır tablolar görülebilir. Kovid-19 ile karıştırılıp hastane yükü, test ihtiyacı aratabilir. Bu nedenlerle bütün dünya mümkün olduğu kadar çok grip aşısı yapmak için uğraşıyor. Ancak bu aşının bir üretim kapasitesi var. Firmalar, elindeki aşıyı hangi ülke daha fazla para veriyorsa ona verme eğiliminde. Sonbaharda aşı sıkıntısının olacağı şimdiden görülüyor. Biz normal koşullarda mutlaka aşı olması gereken risk grubunun yüzde 4,4’ünü aşılayabiliyoruz. 20-25 kat fazlası gelmeyecek. Bu yıl da hemen hemen geçen seneki miktar kadar gelecek. Risk grubuna yetmeyecek. Bunun için öncelikli olan risk grubunun aşılanması. Onun dışında kalan insanlar aşıyı bulabilirse yapacaklar” dedi.

Eczanelere grip aşısı almak için başvuran vatandaşlar ise, “Aşı yok. Ekim ayında geleceği söyleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle grip aşısı olmak istiyoruz. Ekim ayında şansımızı bir daha deneyeceğiz” ifadelerini kullandılar.