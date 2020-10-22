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Grip aşısı olacakların bilgileri e-nabız sisteminde

Covid-19 salgını nedeniyle talebin katbekat arttığı grip aşısı alabilecek kişiler Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sistemine yüklendi. e-Nabız sisteminde yüksek riskli grupta olduğu belirtilen kişiler aile sağlığı merkezinde grip aşılarını yaptırabilecek.

Grip aşısı olacakların bilgileri e-nabız sisteminde
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Sağlık Bakanlığından, grip aşısının temin edildiği ve aşının belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, önceki yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı, ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği hatırlatıldı.

Belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada; “Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır” denildi.


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Grip Aşısı Olacakların Bilgileri E-nabız Sisteminde
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