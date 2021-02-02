Grev için son karar işçilerde

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleşen ve 2 bin 841 işçiyi doğrudan ilgilendiren zam görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını belirten Hak-İş Konfederasyonu Kahramanmaraş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Ömer Çınar, “Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığımız ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Akbel A.Ş. şirketi arasında 29 Eylül 2020 tarihinde başlayan ve 2 bin 841 işçiyi kapsayacak olan toplu iş sözleşmesi müzakere görüşmelerimizde anlaşma sağlanamamıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün işçi arkadaşlarımızdan en düşük maaş alanlara tüm sosyal haklar ve ikramiye dâhil 3 bin 300 TL teklifi üzerine verilen zammın, işçi arkadaşlarımızı asgari ücrete mahkûm etmekten başka bir şey olmadığı için teklifin kabul edilmesi söz konusu değildir” dedi.

Grevle ilgili son kararı işçilerin vereceğini dile getiren Başkan Çınar, “Sendikamız ile Akbel A.Ş. arasında devam etmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmemizi İŞKUR’a grev süreci başlattığımıza dair resmi yazımız ile başvuruda bulunduk. Bundan sonraki süreçte; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Akbel A.Ş. çalışanlarına grev oylaması süreci başlatılacaktır. İşçi arkadaşlarımızın Grev oylaması sonrasında kendi kararları doğrultusunda grev süreci kesinleşecektir. Son kararı işçi arkadaşlarımız verecektir. İşçi arkadaşlarımız ‘grev istiyoruz’ derler ise grev kararı kesinleşince süreci başlatacağız. Greve ‘hayır’ derler ise toplu iş sözleşmemizi yüksek hakemler kuruluna sevk ederek sonuçlandıracağız. Şimdiden grev oylaması sürecinde çıkan sonucun tüm işçi arkadaşlarımız hakkında hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çınar, son olarak, “Biz Hizmet-İş Sendikası olarak inanıyoruz ki; Akbel A.Ş. ile devam etmekte olan toplu iş sözleşmemiz ortak uzlaşı ile masada çözülmesidir. Kahramanlık unvanı alan Kahramanmaraş ilimizin düşman işgalinin kurtuluşunun 101.yıl etkinlerinin kutlamasının yıldönümü arifesinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ünde Akbel A.Ş. Ailesinde çalışan tüm işçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek şekilde bir ücret zammı artışı yapacağına inancımızın tam olduğunu da bilinmesini kamuoyuna saygıyla sunarız” şeklinde konuştu.