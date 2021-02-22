Grekçe yazıtlar, ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ oldu

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Afşin ilçesine bağlı Dağlıca ve Bahçelievler mahallelerinin sınırında kalan 4 ayrı Grekçe yazıt için ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ kararı verdi.

Afşin ilçesine bağlı Maravuz Mahallesi’nde Hurman Kalesi ile Maravuz arasında yükselen üç ayrı kayalıkta birbiriyle bağlantılı Grekçe yazıtlar bulunuyor. Sekiz satırlık birinci yazıtta bir kahramanlık beyitleri yer alıyor. İkinci ve üçüncü yazıtlarda da ise aynı konuda ikişer satır metin yer alıyor.

4 yazıttan 3’ünün hazineye ait alanda, 1’inin ise özel mülkiyete ait bir parselde olduğunu belirten Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 1 nolu Grekçe yazıtın, diğer yazıtlara göre daha derin olmayan kazıma tekniği ile yazıldığını tespit etti. Metop formatındaki bu yazıtın 3 satırdan oluştuğu ve 2 metre yüksekliğe 8 metre de genişliğe sahip olduğu belirlendi. 2 nolu Grekçe yazıtın, kaya mezarı olabileceği düşüncesiyle defineciler tarafından tahrip edildiğini belirledi. Yazıtın, 7-8 metre yüksekliğe 3 satır olarak yazıldığı ve tahribat nedeniyle parçalarının döküldüğü bilgisine yer verildi. 3 nolu yazıtın ise, oldukça sarp bir yere kazındığı ve çevresinin oyuklarla kaplı olduğu ifade edilirken 4 nolu yazıtın da 2x2 boyutlarında daha okunur ve nizami tarzda yazıldığı kaydedildi.

Kurulun, yazıtlarla ilgili olarak aldığı ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.













