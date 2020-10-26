Greenpeace’den yeni santral projelerine karşı imza kampanyası

Kampanya ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede, “Bölge, 36 yıldır kömürlü termik santrallerin getirdiği yıkımla boğuşuyor. Bölgede yapılması planlanan 6 yeni santral havayı, suyu, toprağı daha da kirletecek. Sen de şimdi imza ver, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu planları iptal etmesini iste” denildi.

Greenpeace’nin başlattığı kampanyaya imza veren kişi sayısı 50 bine ulaşırken, kurulması planlanan 6 termik santralin çok ciddi çevre sorunlarına neden olacağı belirtildi.

İmza kampanyasının gerekçesi ise, “2018 yılında havası en kirli il olan Kahramanmaraş, geçen 3 yıllık dönemde Dünya Sağlık Örgütü limitinin yaklaşık dört kat üzerinde bir kirliliğe maruz kaldı. Çalışmalar, Afşin A santralinin açılışını takip eden dönemde, kanser vakalarının büyük tırmanış gösterdiğini ifade ediyor. Faaliyetteki iki santralin, şimdiye kadar 17 bin erken ölüme neden olduğu düşünülüyor. Santraller yüzünden bölgede tarımsal üretim yapan çiftçiler de büyük hak kaybına uğruyor. Toprakta biriken ağır metaller yüzünden üretim miktarı ve ürün verimi düşüyor. Santraller, büyük bir su tüketimi yapıyor, çıkardıkları kirli su, arıtılmadan Ceyhan Nehri'ne deşarj ediliyor.

Sen de şimdi harekete geç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bölgedeki yeni santral planlarını iptal etmesini, mevcut santralleri de kapsayan kömürden çıkış planı oluşturmasını iste” şeklinde anlatıldı.