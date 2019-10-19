Greenpeace, Çoğulhan’dan 'Kömür Hikayesi' paylaştı

Türkiye’deki kömürlü termik santrallerin kurulu olduğu şehirlerdeki insanlar ile yapılan röportajları 'kömür hikayeleri' etiketiyle resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşan Greenpeace Türkiye çevre örgütü, Çoğulhan'da yaşayan Nahide ve Erdal Sümbül'ün kömür hikayesini paylaştı. Mahalleyi çevreleyen Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallerinin, insan yaşamı ve doğa için doğurduğu olumsuzlukları yansıtan 1 dakikalık röportajda, Çoğulhan'da yaşayan Nahide Sümbül, mahallesinin yaşamının öldüğünü belirtti.

Mahalledeki birçok insanın kanser yüzünden hayatını kaybettiğini anlatan Sümbül, ‘Parası olan taşındı, parası olmayan da külün içinde kaldı’ diyerek santrallerin ortasında yaşamın zorluğuna dikkati çekti.

Sümbül, şöyle konuştu:

“Yaşantımız önce çok güzeldi. Sinemamız vardı, pazarımız açılırdı, çarşımızda her şeyimiz vardı. Şu anda Çoğulhan'ın hayatı öldü, bitti. Çoğulhan'ın nüfusu daha önce 8 bin iken şimdi 1500 kişi kaldı. Parası olan taşındı, gitti. Parası olmayan ise külün içinde kaldı. Bizim burada kanser çok. Birçok kişi kanser yüzünden hayatını kaybetti. Benim annem, babam, kaynım kanserden öldü. Hepsi bunun yüzünden öldü. Kim ölmüş? Kanserden ölmüş Çoğulhan'dan. Hep diyorlar sizin köylüler kanser, neden. Yani herkes para kazanacak diye hayatla oynamak günah. Duysunlar sesimizi, duysunlar. Millete, çocuklarımıza yazık.”







