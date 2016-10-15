Grand Elbistan Park Otel büyümeye devam ediyor

Elbistan’ın konaklama sektöründeki en önemli merkezlerinden biri olan Grand Elbistan Park Otel, kapasitesini artırarak büyümeye devam ediyor.

Mimarisi, estetiği, konumu ve sunduğu konforla konuklarını karşılayan Grand Elbistan Park Otel, mevcut oda kapasitesini 63 oda daha artırarak 5 yıldızlı otel olma yolunda önemli bir adım daha attı.

Ferah tasarımı şıklıkla birleştiren atmosferi ile öğle ve akşam yemekleri için Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin sunulduğu farklı menüleri ile bölgede yaşayanların damaklarına da hitap eden Elbistan Park Otel’de ayrıca Pazar sabahları brunch keyfini yaşamak isteyenleri konuk ediyor.

Elbistan Park Otel, aynı zamanda sağlıklı yaşama önem verenler için de birçok imkan tanıyor. Otelin sağlık ve spor kulübünde Türk hamamı, Fin hamamı, sauna, spa, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu bulunuyor.

Elbistan’da konaklama sektörüne yeni bir bakış açısı ile yaklaştıklarını belirten işletme sahiplerinden Nurettin Aydın, “Misafir memnuniyetini en üst seviyede tutarak konuklarımızın kendilerini rahat ve huzur içinde hissedebilecekleri sadelikte ve konforda tasarlanmış odalarımızda kullanılan aksesuarlar, mefruşat ve mobilyalarıyla seçkin bir tarz oluşturduk. Grand Elbistan Park Otel, 32 adet standart, 21 adet large oda, 3 adet delux oda ve 2 süit odasıyla 1 yıla yakın zamandır hizmet veriyor. Otelimizin mevcut kapasitesini 63 oda daha artırarak 5 yıldızlı bir otel olma yolunda önemli bir adım attık. 80 liradan başlayan oda fiyatları ile kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile konuklarımızı ağırlıyoruz. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin muhteşem bir ambiyansla güler yüzlü hizmet sunulduğu 250 kişilik restoranımızda halka da açık olarak sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerimizin yanı sıra her Pazar da brunch keyfini hemşerilerimize sunuyoruz. Elbistan Park Otel’in sağlık ve spor kulübünde tüm detaylar konuklarımız için düşünüldü. Kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, Fin hamamı, sauna, jakuzi, fitness center ile müşterilerimizin hizmetindeyiz. Hizmet vermeye başladığımız ilk güne beri Hindistan’dan ABD’ye, Almanya’dan Lübnan’a kadar 23 farklı ülkelerden yüzlerce misafir ağırladık. Çevreye duyarlı konaklama tesisi olan otelimize 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Sertifikası alarak nitelikli bir yatırım döngüsü oluşturuldu. Nişan düğün ve sünnet törenleri için 800 kişilik salonumuzla hizmet veriyoruz” dedi.



