GPS verileri paylaşıldı, Anadolu yaban koyunları en kritik dönemde

Çiftleşme dönemine girdikleri için en üst hassasiyetle takip edilen Anadolu yaban koyunlarının, bölgedeki beslenme ve su içmek için aynı rotayı hiç şaşmadan kullandıkları belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) Anadolu yaban koyunu yerleştirme projesi kapsamında Konya’dan getirilen çeşitli yaş gruplarındaki 30 koyun, 180 yıl önce yaşadıkları Nurhak’ın Yılanovası bölgesindeki ilk kışı atlatmaya hazırlanıyor. Güzel gözlerinden dolayı ‘ceren’ olarak adlandırılan Anadolu yaban koyunları, boyunlarındaki tasmalarda bulunan GPS, fotokapan ve telemetri cihazı ile 24 saat izleniyor. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, cerenlerin habitat içindeki dolaşma alanlarını, konumlarını ve gelişme durumlarını gün gün kayıt altına alıyor.

Kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde çiftleşme dönemine giren Anadolu yaban koyunlarının boyunlarındaki GPS tasmalarından alınan veriler, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce paylaşıldı. Cerenlerin popülasyonun artması için bu dönem her zamankinden daha çok önem arz ediyor. Anadolu yaban koyunlarının, çiftleşme döneminin ardından kış mevsimini de sorunsuz şekilde atlatmaları gerekiyor. Önümüzdeki yıl nisan-mayıs aylarında doğacak yeni yavruların heyecanı şimdiden başlarken Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknolojinin yanı sıra saha gözlemlerini de aralıksız sürdürecek.



