Gözükara ve Özalp’ten yeni kitap

Elbistanın Sesi Gazetesi yazarlarından Mehmet Gözükara ile İsmail Kutlu Özalp’in, 1 Eylül-10 Aralık 2014 tarihleri arasında yaptıkları atışma, “İki Yürek Bir Ses Oldu-Sazsız Atışma” isimli kitapla edebiyat dünyasına kazandırıldı. Yayınlanan bu kitap Mehmet Gözükara’nın 10., İsmail Kutlu Özalp’ın ise 2. kitabı.

İki Yürek Bir Ses Oldu-Sazsız Atışma isimli kitap ve 2 şair arasında yaklaşık 4 ay süren atışmayla ilgili olarak yaptığımız söyleşi, şu şekilde:

Kitap hakkında görüşlerini sorduğumuz Mehmet Gözükara, şunları söyledi:

“Âşık Edebiyatında ‘âşıkların doğaçlama olarak belirli bir kural çerçevesinde söyleşmelerine’ atışma denir. Atışma, âşıkların dinleyenler karşısında, deyişme sırasında birbirini iğneleyici fakat mizah çerçevesi içinde söyleşmeleridir. En az iki aşığın dinleyici huzurunda karşı karşıya gelerek, birbirlerini sazda ve sözde belli kurallar çerçevesinde denemeleri esasına dayanır. Karşılamalarda, âşıklar rakiplerine üstün gelmek için onu mat etmenin yollarını ararlar.

Hece şiirinin küçümsendiği bir dönemden geçtiğinin bilincinde olan iki kalem şairi olarak bizler, hece şiirine ses olmaya gayret ettik.

Yaşadığımız döneme ait kaygıları, sıkıntıları, sevinçleri ve özlemleri şiir diliyle dile getirdik. Halk şiirinin şekil ve türlerinden örneklendirerek atışmamızı sanat yönünden de kıymetli kılacak ürünlerle sizlerin karşısına çıktık.

2006’da H. Hasan Uğur ile basın aracılığıyla yaptığımız atışma kıran kırana geçmişti. Hatta bir yerel televizyonda atıştığımız şiirleri okuduğumuz program meraklılarının hala hafızasındadır. Bu bahsettiğim atışmayı üçüncü kitabım olan ‘Boyun Büktüm Güle Doğru’yu neşrederken son bölümüne koymuştum.

Kamuoyunun dikkatini çeken bu atışmanın arkasından 2007’de, dokuz şairin katılımıyla yeni bir atışma yaptık, bu atışmayı da ‘Namluya Şiir Sürdüler/Atışma’ isimli kitapta -Göçer Ofset, Elbistan, 2008- toplayarak neşrettik.

Kamuoyunda uyandırdığı hayranlığı gördükçe yeni bir atışma daha yapma isteğim günden güne artıyordu. Lakin her atışma bir diğerinden farklı olsun istiyordum. Bunun da çıkış yolunu kendimce bulmuştum. Köşe yazarı olduğum Elbistanın Sesi Gazetesinde, benim köşeden bir ilan yazısı yayımladım. ‘Yeni bir atışma yapacağız; bu atışmaya dünyanın her yerinden isteyenler katılabilir’ mealindeki ilanı başka internet sitelerinde de yayımlayarak, 20 Ekim 2011 tarihinde başlatıp 20 Ocak 2012 tarihinde bitirdiğimiz, yurtiçi ve yurtdışından on üç şairin katıldığı uzun soluklu bir atışma yaptık. Bu atışma da ‘Söz Kuşandı Şairler Kılıçtan Keskin/Atışmalar’ ismiyle 2012 yılında -Özgü Yayınları İstanbul- kitaplaştı. Hem de ne kitap, büyük boy ve tam 430 sayfa. Bu kitabı okuyan kelam erbabı, kendi türünde tek eser olduğunu belirterek takdirlerini dile getirdiler.

Eskişehir’de yaşayan Tayip Atmaca eline geçen ‘Söz Kuşandı Şairler Kılıçtan Keskin/Atışmalar’ kitabı hakkında bir de makale yazarak ‘Mahalle Mektebi’ dergisinde yayımladı. Şair Tayyib Atmaca’nın ‘İstersen bir de birlikte atışalım’ teklifi üzerine, internetten yaptığımız kıta kıta atışmadan meydana gelen atışmamızı ‘Söz Açarı-Atışma’ -Berikan Yayınları, 2014- ismiyle kitaplaştırdık.”

İki kalem şairi olarak Kutlu Ozan’la birlikte yaptığımız atışmaya gelince; “Her ikimiz de farklı şehirlerde –ben Elbistan’da, Kutlu Ozan İstanbul’da– yaşamamıza rağmen, teknolojinin getirdiği imkânları kullanarak internet aracılığıyla kıta kıta atışarak bu atışmanın vücut bulmasına kapı araladık. Âşıkların irticalen söylediği kıtaları düşüne düşüne yazarak, vaktin telaşına düşmeden yaptık.

Bu atışma benim Elbistan’da yaptığım ve Elbistanın Sesi Gazetesinde yayımladığım beşinci atışma. Kalem şairleri arasında yapılan bu atışmaların, her ne kadar geleneksel hale gelmesini arzu ediyorsam da bu şimdilik zor görünüyor. Niyesine gelince: Toplumun her kesimi farklı şeylerin peşine takılmış gidiyor. Maalesef para getirmeyen hiç bir şey toplumun ve onun kurduğu müesseselerin değil birinci, ikinci... Onuncu önceliği bile değil. Toplumdaki bu aşınmadan (yozlaşmadan) en çok edebiyat, edebiyat içinde de şiir, payına düşeni almaktadır.

Yine de benim bu atışmaların, edebiyatımıza katkıda bulunmasının yanı sıra, yeni yetişen şairlere ilham vereceğine olan inancım tamdır.

Benim kanaatime göre; dün aruz şiirinden zevk alan seçkin zümre, bugün serbest şiire kaydı. Halk şiiri yine öksüz ve yetim bırakıldı.

Bunda halk şiiri yazan şairlerin payı da az değil hani. Yazdıklarını kutsayan halk şairleri, şiiri yazdıklarından -düz koşmadan ibaret- sandıkları için tek-düze kalmışlardır. Hâlbuki halk şiiri geleneğimizdeki zenginlik küçümsenemeyecek kadar bir birikime sahiptir.

Nihayetinde bu halkın derdini dillendirdiği, ağıdını yaktığı, sevdasını emanet ettiği, kahramanlığını destanlaştırdığı, türküsünü söylediği şiir halk şiiridir.

Bu unutulmuşluğu gün yüzüne çıkarmak için bu atışmada da halk şiirinin şekil ve içerik bakımından farklı türlerinden örnekler sunduk. Sağ olsun Kutlu Ozan bu konuda hiç şikayetlenmeden, her açtığım ayağı olgunlukla karşılarken, arada telefonla görüştüğüm konuşmalarda farklı şekil ve içerikte şiirlere kapı aralanmasından duyduğu memnuniyeti de belirtmekten hiç çekinmedi.

Halk şiiri gibi bize has bir değerin kaybolmaması adına verdiğimiz çaba ve gayretin ürünü olan bu atışmaya kattığı değerin yanı sıra yapılan işin gerekliliğine olan inancı dolayısıyla Kutlu Ozan’ı kutluyor ve sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.

Serbest şiir kadar halk şiirinin de yaşaması gerektiğine olan inancım beni, hece şiiri yazmayı vazife addetmeye yönlendirmiştir. Güzel her şekliyle güzeldir. Yeter ki biz ne aradığımızın farkında olalım. Aradığımıza bazen dağ başında bazen şehir merkezinde rastlarız.

Söylenilen şiirse; serbest de söylenilse şiir, hece de söylenilse şiirdir. Değilse; serbest de söylenilse değil, hece de söylenilse değildir.

Ezcümle, halk yaşadıkça halk şiiri de yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyor, muhabbetlerimi sunuyorum.

Takriz yazısı yazarak, yapılan çalışmaya katkıda bulunan: İst. Kültür Ünversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet THM Korosu Sanatçısı Araştırmacı, Yazar Salih Turhan, Şair Mustafa Ceylan, Araştırmacı Yazar Ramazan Avcı, Şair Yazar Hasan Ejderha, Şair Yazar Durdu Güneş ve Araştırmacı Yazar Ömer Hakan Özalp’a teşekkür ediyorum.”

Gözükara’nın Yayımlanan eserleri

1. Söz Alev Aldı, Elbistan Yayınları, 2002. / 2. Söz Beledim Beşiğe, Göçer Ofset) 2003. / 3. Boyun Büktüm Güle Doğru, Başsaray matbaası, İzmir, 2007. / 4. Namluya Şiir Sürdüler Atışma, (kolektif) Göçer Ofset, Elbistan, 2008. / 5. Seyr-ü Sefer, Berikan Yayınları, 2010. / 6. Elbistan Ağıtları (Ömer Hakan Özalp ile müşterek). Özgü yayınları, 2011 / 7. Söz Kuşandı Şairler Kılıçtan Keskin-Atışmalar- (Bir grup şairle müşterek) Özgü yayınları, 2012 / 8. Çark-ı Devran, Özgü yayınları, 2013 / 9. Söz Açarı (Atışma/şiir Tayyib Atmaca’yla müşterek) Berikan yayınları, 2014 / 10. İki Yürek Bir Ses Oldu / Sazsız Atışma, SAGE Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2017

İsmail Kutlu Özalp ise, kitap hakkında şunları söyledi:

“Bu, benim ikinci atışmam oldu. İlkinde dostum şair Mehmet Gözükara ve abim, araştırmacı-yazar Ömer Hakan Özalp teşvik ve destekleriyle beni yüreklendirmişler, uzun süredir ara verdiğim şiire yeniden/yine başlamamı sağlamışlardı. İlk denemem olan bu atışmada aldığım olumlu eleştiriler beni, Gözükara’nın teklif ettiği ikinci atışmaya karşı da yüreklendirmiş, bu güvenle de, usta bir şair olan Gözükara’ya evet cevabını vermekte tereddüt etmemiştim. Ancak bir gerçeğin altını çizmeden geçemeyeceğim. Bu ikinci atışma ilkinden çok daha heyecanlı ve profesyonelce oldu, bunda da Gözükara’nın geçmişinde yaşadığı tecrübeler önemli bir rol oynadı sanırım. Bu tecrübe bana da, bu güzel atışmanın bir yanı olma fırsatı tanıyarak, kendimi şiir açısından geliştirmeme katkı sağladı.

Okuyucunun da hemen fark edebileceği gibi atışmamız, çekişme, üstün gelme, muhatabı sıkıştırma, cevap veremez hale getirme gibi bir üslup taşımamaktadır. Aksine, sanki bir pencereden bakan iki farklı gözün aynı manzarayı farklı değerlendirmesi gibi bir atışma oldu. Zaman zaman bu durum okuyucuda, iki kişi tarafından yazılmış tek bir şiir gibi bir algı oluşturabilir ki bu da atışmamızın mana bakımından istenileni elde ettiği anlamına gelir.

Bu atışmamızda, halk şiirinde kullanılan hemen her tarz, atışma formatı içerisinde tarafımızdan değerlendirilmeye alındı ve uygun tarzda atışma şiirleriyle ifade edildi. Atışmaya üslup ve içerik açısından zenginlik kazandırabileceğini düşündüğümüz her tarzı kullanmaya çalışırken, yeni bir soluk getirme çabasıyla manayı lafza, lafzı manaya ezdirmeden bunu gerçekleştirmeye gayret ettik. Ehlinin de, en azından gayret ve niyetimizi takdir edeceğini umuyoruz.

Her şeyin madde planında değerlendirildiği ve bu değerler sisteminde de kendisine ait bir yeri olmayan ‘halk şiiri’, ne yazık ki yine halk şairleri tarafından geliştirilememiş ve adeta kaderine terk edilmiş bir vaziyette bırakılmıştır. Yeni şiirin etkisi geleneksel şiirimizi küçümsenir, köylü işi haline indirgemiş, bu çerçevede oluşturulan algı, şairin sanki serbest/modern şiir yazma zorunluluğu varmış gibi bir garabete dönüşmüştür.

Anadolu’nun, eskiden beri halk şiiri damarı güçlü olan bazı bölgelerinde kendi gayretleriyle bu işi devam ettirmeye çalışan ozanların çabaları gerekli ilgiyi oluşturmada yeterli olmamış, halkın rağbetine karşılık kültür alanında kendisine bir yer edinememiştir. Ne yazık ki ilgili devlet kurumları ve yerel yönetimler de bu konuya gereken ilgiyi göstermeyerek tamamen bizim ve bizden olan şiirimizi, bu şiir etrafında asırların birikimiyle oluşturulmuş olan bir kültür hazinesini adeta unutulmaya mahkûm bırakmışlardır.

Kültür Bakanlığı tarafından ‘kültürel miras taşıyıcısı’ kabul edilen ozanlar/halk-kalem şairleri birer kimlik verilerek ödüllendirildi, bu olumlu bir adım olmakla birlikte şüphesiz ki yeterli kabul edilemez. Bu kültürün gelişmesi, çağın gerçeklerine ayak uydurabilmesi, çağın sesi olabilmesi için hiçbir çaba, öneri teklif, iyileştirme düşünülmemiş, iş oluruna bırakılmıştır. Halk şiirimizin bu gün olduğu yerden çok daha iyi yerlerde olması gerektiği herkesin kabul edeceği bir olgu olmasına rağmen kimsenin üzerine düşen sorumluluklar adına adım atmaya yanaşmaması ne kadar düşündürücüdür. Edebiyat dergilerinin şiir denilince sadece modern şiire yöneldiği, halk şiiri ve şairini yok saydığı bu ortamda ozanlarımıza ciddi sorumluluklar düşmektedir.

Ne yapılabilir noktasında bir şeyler söylemek gerekirse: öncelikle halkımızın dili/yüreği olan bu şiirin toplumsal bir duyarlılıkla ele alınması gerekir. Bu tarz şiirin çile taşıyıcıları ve emekçileri olan halk şairleri hak ettiği değere kavuşturularak şiiri ileriye, daha ileriye taşıyacak bir anlayış ve çabaya ulaşmaları sağlanmalıdır. Şiiri, kendisi için hayati önem taşıyan bilmem kaçıncı işinden sonra ancak yazmaya fırsat bulabilen şairlerin elinden alıp, şiiri iş edinen, şiirin derdini çeken, şiirle hemhal olan bir şair profiline geçiş yapılmadan bu problemlerin halledilmesi mümkün değildir.

Yunus, Karacaoğlan, Dadaloğlu vs. geleneğini sürdürme çabasındaki bir avuç gönüllü ozanın toplumdan takdir beklediğinin unutulmaması dileğiyle.”

Kutlu’nun Yayımlanan eserleri:

Düşlerimde Kal, Ark Kitapları, İstanbul, 2010 / 2. İki Yürek Bir Ses Oldu / Sazsız Atışma, SAGE Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2017