Gözükara, ‘Halep İçin Uzat Elini’ kampanyasına destek istedi

Beşir Derneği Elbistan Temsilcisi Fehmi Gözükara, Halep’te yaşanan insanlık dramı nedeniyle mağdur olan halka yardım amacıyla, ‘Halep İçin Uzat Elini’ kampanyasının başlatıldığını belirterek, Elbistan halkından destek istedi.

“Beşir Derneği olarak yurt genelinde İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nin 18 Kasım 2016 tarih ve 87102 sayılı Suriye Yardımları kampanyamız kapsamında yürüttüğümüz insani yardım çalışmalarımız son günlerde Halep’te yaşanan insanlık dramı nedeniyle mağdur olan Halep halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve kardeşlerimizin yanında olduğumuzu her şekilde göstermek için ‘Halep İçin Uzat Elini’ kampanyasını başlattık” diyen Gözükara, şunları söyledi:

“81 vilayetimiz ve birçok ilçemizde organize ettiğimiz yardım toplama çalışmalarımız 254 temsilciliğimiz ve Semerkand Vakfı, TÜMSİAD, Genç-Kon, UKBA gibi ulusal ve yerel ortaklarımız ile etkin bir yardım kampanya yürütmekteyiz. Türkiye genelinde 12 noktada oluşturduğumuz toplama ve transfer depoları ile toplanan yardımların tasnifi ve ihtiyaca göre sevkiyatını yapmaktayız. Yine sınırda Akçakale, Kilis, Reyhanlı, Yayladağında bulunan koordinasyon merkezlerimizin kapasitesini artırmak suretiyle bu acil durumun etkin yönetilmesi sağlanmaktadır. Ekiplerimiz ve ortak çalıştığımız Suriyeli sivil toplum örgütleri ile Suriye içerisinde bu yardım malzemelerinin dağıtımı bizzat bizim tarafımızdan kontrollü olarak yapılmakta ve nihai kullanıcı Suriyeli mazlum sivil halk ve diğer ihtiyaç sahipleri olmaktadır.

Türkiye’nin öncülüğünde varılan anlaşma sonrası 100 binden fazla Halep halkının sınırlarımıza gelmesi bekleniyor. Kilis’te bulunan aşevi ve fırınımızın üretim kapasitesini arttırabilmemiz ve gelen muhacir kardeşlerimize Reyhanlı ve diğer noktalarda da etkin ve yaygın hizmet verebilmemiz için acil desteğe ihtiyacımız vardır. Var olan 100 bin kapasiteli fırına ilave olarak, sahada daha yaygın ve etkin yardım için 2 tane mobil fırın temin edilerek çalışmalara dâhil edilecektir. Yine mevcut 10 bin kişilik aşevimize ek olarak 2 tane mobil aşevi temin edilerek kardeşlerimize günlük sıcak yemek ikram etmenin gayretinde olacağız. Azez kırsalında kurduğumuz çadır kentler gibi yeni kamp alanları oluşturularak Halep halkının konaklaması sağlanacaktır. Tüm bu çalışmaları 5 yıldır bağışçılarımızın desteği ile yürütmekteyiz. Bundan sonrada aziz milletimizin başlattığı bu yardım seferberliği ile tüm bu yardım faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlamaktayız.”

Gözükara, ilk etapta kırsala gelenlerin gıda, barınma, temizlik malzemeleri gibi hemen kullanabilmeleri için, hazır konserve yiyecekler, konserve ton balığı, küçük boy paketlerde reçel, helva, zeytin, bal, 1,5 lt ve 5 lt su, bisküvi, çocuk maması, ekmek, hazır gıda kolilerinin yanı sıra, kışlık mont, kaban ve bot (bay, bayan, çocuk), çorap, iç çamaşırı, kazak, eldiven, bere, atkı gibi eşyalar, yatak ve diğer insani araç ve gereçlerin kabul edildiğini sözlerine ekledi.