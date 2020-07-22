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Gözükara, 2 yeni eserini Başkan Gürbüz’e hediye etti

Şair-yazar Mehmet Gözükara, daha önce yayımlamış olduğu şiir türündeki 10 eserinin ardından, yaşadığı çevrenin sözlü halk kültürüyle kendi araştırma, gezi, gözlem ve tecrübelerini kaleme alarak yazdığı Altın Çıkını ve Seyyah Yazar Gezerken Gördüklerim adlı eserlerini, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e hediye etti.

Gözükara, 2 yeni eserini Başkan Gürbüz’e hediye etti
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Şair-yazar Mehmet Gözükara, eserleri hakkında Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e, şu bilgileri aktardı:

“Anadolu halk hikayeciliğinin örneklerinden olan ‘Altın Çıkını’ adlı kitabımda Elbistan’daki yaşanmışlıkları aktarmaya çalıştım. Eserde, Elbistan ve çevresindeki bir nesil öncesi sayılabilecek göçebe ve tarım kültürüne ait sosyal hayatın yaşanmış hikayelerini, modern hikaye tekniği ile ele aldım. Yaşanmış ve rivayet edilen olayları, yörede kullanılan dil, benzetme, deyim, dua ve bedduaları kullanarak anlatmaya özen gösterdim.

Seyyah Yazar Gezerken Gördüklerim adını verdiğim son kitabımda ise, davetli olduğum kültür ve sanat etkinlikleri münasebetiyle gittiğim farklı coğrafyalara ve mekânlara, buralarda katıldığım programlara ait gözlem, izlenim, duygu ve düşüncelerime yer verdim. Eserdeki yazılarımın bir kısmı gezi özelliğini taşırken, bir kısmı hatıra özelliği, bir kısmı da gezi ve hatıraların kaynaşmasından oluşan çeşni gösteriyor. Duygularımı anlatmaya düzyazının kifayet etmediği anlarda şiirin imkânlarını devreye sokarak anlatım imkânlarını zenginleştirmek istedim.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kültür Bakanlığınca “Kalem Halk Şairi” unvanına da sahip olan Mehmet Gözükara’ya emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Elbistanlı şair ve yazarların şehrin kültürüne önemli katkılar sağladığını belirten Başkan Gürbüz, kültürel faaliyete, her türlü kültür ve sanat etkinliğine destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Gözükara’nın yayımladığı eserlerin, gelecek nesil için özel bir miras olduğunu kaydeden Başkan Gürbüz, “Elbistan’ımız kültürel miras bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahip. Bu değerleri muhafaza etmek ve geleceğe aktarmak için de Sayın Gözükara gibi emek veren değerli kalemlere sahip olmak bizleri ayrıca sevindiriyor. Bu kıymetli eserleri, bizlere ve ilçemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



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cuma 2 hafta önce

birini bir garibana hediye etseydin

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