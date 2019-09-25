Gövdeli’deki kazazede baba ve oğlu Elbistan’a getirildi

Alınan bilgi ve iddialara göre, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Gövdeli Mahallesi’nde kamyonetle otomobil çarpıştı. Otomobil, çarpmanın etkisi ile metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü 39 yaşındaki Mehmet K. ile 3 yaşındaki oğlu Ahmet K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralılardan durumu iyi olan baba Mehmet K., Elbistan Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, durumu ağır olan 3 yaşındaki oğlu ise, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.