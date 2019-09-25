Alınan bilgi ve iddialara göre, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Gövdeli Mahallesi’nde kamyonetle otomobil çarpıştı. Otomobil, çarpmanın etkisi ile metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü 39 yaşındaki Mehmet K. ile 3 yaşındaki oğlu Ahmet K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralılardan durumu iyi olan baba Mehmet K., Elbistan Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, durumu ağır olan 3 yaşındaki oğlu ise, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.
Gövdeli’deki kazazede baba ve oğlu Elbistan’a getirildi
Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Gövdeli Mahallesi’nde kaza yapan baba, Elbistan Devlet Hastanesi’ne tedavi altına alınırken durumu ağır olan 3 yaşındaki oğlu ise Elbistan’daki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.
25 Eylül 2019 Çarşamba 16:58
Alınan bilgi ve iddialara göre, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Gövdeli Mahallesi’nde kamyonetle otomobil çarpıştı. Otomobil, çarpmanın etkisi ile metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü 39 yaşındaki Mehmet K. ile 3 yaşındaki oğlu Ahmet K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralılardan durumu iyi olan baba Mehmet K., Elbistan Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, durumu ağır olan 3 yaşındaki oğlu ise, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.
Allahım şifasını versin insAllah. Ailesine bagislasin rabbim.