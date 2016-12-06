Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Görüş gününde arabaları soyuldu!

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan yakınlarını görüşe gelenler, hırsızlık şoku yaşadı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yakınlarını ziyarete gelen 2 vatandaşın cezaevi önüne park ettikleri araçlarını soydu.

Bu haber kez okundu.

Görüş gününde arabaları soyuldu!

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan yakınlarını görüşe gelenler, hırsızlık şoku yaşadı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yakınlarını ziyarete gelen 2 vatandaşın cezaevi önüne park ettikleri araçlarını soydu.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan iki mahkumun akrabaları, görüş günü dolayısıyla geldikleri cezaevi önüne araçlarını park etti. Cezaevine alınmayan elektronik eşya ve diğer malzemelerini araçlarına bırakarak içeri giren vatandaşlar, dönüşlerinde ise gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Hırsız ya da hırsızlar, Kayseri’den görüş için gelen ve cezaevi önüne bırakılan ve N.B.’ye ait 38 JB 276 plakalı otomobilin yolcu tarafındaki ön camını kırarak içeride bulunan ve altın, ziynet eşyası ve cep telefonlarının olduğu 2 adet çantayı çaldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, daha sonra hemen yan tarafta bulunan ve sahibi öğrenilemeyen 46 EG 611 plakalı otomobilin de arka camını kırdı. Hırsız ya da hırsızların bu araçtan da cep telefonu ve cüzdan gibi çok sayıda malzemeyi çaldığı tahmin ediliyor.

Polis ekipleri, hırsızlık bilgisinin ulaşmasının ardından bölgeye gelirken, 155 Polis İmdat hattına Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda 2 adet çanta olduğu ihbarı yapıldı. Ekipler, yaptıkları incelemede çantaların, cezaevi önündeki N.B.’ye ait araçtan çalındığını belirledi. Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri, soyulan her iki araçta da parmak izi incelemesi yaparken araçları soyulan vatandaşlar ise, hırsız ya da hırsızların cesaretinin ‘pes’ dedirttiğini kaydettiler.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yusuf 2 hafta önce

Su sacmaliga bakarmisiniz millet cezaevinin onune araba birakiyor ya gorus gunu dikin iki asker polis neyse yada bi otopark falan yapin komik komik kurumuda rezil ediyorsunuz memleketide

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
KURT 2 hafta önce

Valla kafam yemiyor bir kamera asker gardiyan her neyse bizim memlekette hırsız olacaksın cezasında Yok ALLAH sizi bildiği gibi yapsın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 2 hafta önce

Dikin iki gardiyan dışarıya sahip çıksın arabalara

Cevapla
Beğenmedim! (2)

banner27

banner29