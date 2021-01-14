Görme engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çektiler

Etkinliğe katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, görme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla gözünü siyah bantla kapatarak parkuru aşmaya çalıştı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı ve TÜGVA Elbistan Temsilciliği tarafından Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamındaki özel etkinlik, görme engelli genç sanatçı Deniz Doğan’ın seslendirdiği türkülerle başladı. Doğan, kendi çaldığı bağlama ile seslendirdiği türkülerle programa ayrı bir güzellik kattı. Daha sonra programa katılan görme engelli vatandaşlara, beyaz baston hediye edildi. Etkinlikte, görme engelli bir kursiyerin taptığı yağlı boya resim çalışmalarında karşılaştığı zorluğa dikkat çekmek amacıyla Gençlik Merkezi resim öğretmeni Meliha Selimoğlu, gözlerini bantla kapatarak resim yapmaya çalıştı.

Programın son bölümünde, Elbistan Gençlik Merkezi’nin spor salonunda bir farkındalık parkuru oluşturuldu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, gözlerini bantla kapatarak parkurdan geçmeye çalıştı.

Etkinlikle ilgili olarak değerlendirme yapan Sezal, “Görme engelli arkadaşlarımızın neler yaşadığını hissetmek için gözümü bantla kapatmak istedim. Buradaki amacımız farkındalık oluşturmak. Görme engelli kardeşlerimizin yaşadığı zorluk kolay bir şey değil. Birkaç dakikalık hissiyatımı ifade etmem gerekirse görmemek gerçekten çok zor. Bu şekilde yaşamak için gönül gözünün de açık olması gerekir. Elbistan’da da görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ne türlü adım var ise onları atmak için çalışacağız. Biz her vatandaşımızın olduğu gibi görme engelli olan vatandaşlarımızın da yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim işimiz, sizin zorluğunuzu kolaylaştırmaya ve hafifletmeye çalışmak. Allah gücünüzü arttırsın” dedi.

Programa, Sezal’ın yanı sıra Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldız, Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen, TÜGVA Elbistan İlçe Temsilcisi Recep Çiftlikli, Gençlik Merkezi Müdür Vekili Metin Türkan, Altınokta Körler Derneği Elbistan Şubesi üyeleri katıldı.



