Görme engellilerin bir gününü kısa film yaptılar

Nurhak’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Nurhak İlkokulu ve Ortaokulu özel eğitim sınıf öğretmenlerinin hazırladığı program, Misak-ı Milli Konferans Salonunda Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Marangoz, daire amirleri, muhtarlar, engelli bireyler ve velilerinin katılımıyla gerçekleşti. Programda, Nurhak İlkokulu ve Ortaokulu özel eğitim sınıf öğretmenlerinden Elif Karakaş ve Zikran Kaya tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı dolayısıyla ‘Görme engelli bireyin bir günü’ adlı kısa film sunuldu. Videoda, engelli olmayan insanlar için günlük hayatta rutin olan işler, engelli ve bilhassa görme engelliler için uyarlamalar olmadan bu bireylerin günlük rutinleri gerçekleştirmelerinin nasıl zorlaştığı anlatıldı. Videoda, engelli bireylerle empati kurup onları anlamanın ve sosyal hayata kazandırmanın önemine değinildi.

Program, diğer etkinlilerin sunumu ile sona erdi.

