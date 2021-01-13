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Görme engellilere bilgisayar desteği

Büyükşehir Belediyesi, 7-14 Ocak tarihlerinde kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler haftası kapsamında Elbistan Altınokta Körler Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Görme engellilere bilgisayar desteği
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 7-14 Ocak tarihleri arasından kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Elbistan Altınokta Körler Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanı Cihan Çınar tarafından gerçekleştirilen ziyarette Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlandı, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler alındı. Ziyaret kapsamında Elbistan Altınokta Körler Derneği’ne bilgisayar desteğinde de bulunuldu.

Elbistan Altınokta Körler Derneği Başkanı Hasan Kalyoncu, “Derneğimize üye olan arkadaşlarımız e-KPSS başvurularını yapmakta bir hayli zorlanıyorlardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’den bilgisayar talebimiz olmuştu. Sağ olsun Başkanımız bu talebimizi karşıladı. Artık dernek üyesi arkadaşlarımızın e-KPSS başvuruları ve diğer internet işlemlerini buradan rahatlıkla yapabileceğiz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.



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Görme Engellilere Bilgisayar Desteği

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