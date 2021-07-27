Görme engellilerden yol ve kaldırımlarda düzenleme talebi

Görme engellilerin hem baston kullanımı hem de güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için yol ve kaldırım gibi ortamlardaki düzenlemelerin, kendileri açısından rehber niteliğinde olduğunu belirten Elbistan Altınokta Körler Derneği Başkanı Hasan Koyuncu, “Beyaz baston sayesinde çukurlara düşmekten sağa sola çarpmaktan ve rahat edebilmemizi sağlayan bir araçtır. O bakımdan beyaz bastonun kullanımı için ortamların fiziki durumun mimari düzenlemelerin olması gerekmektedir. Özellikle son yıllarda bu kabartma yol çizgileri görme engellinin beyaz bastonunu sürerek istediği yere ulaşabilmesini sağlamaktadır. Ama ne yazık ki ilçemizde bu konuda yeterli çalışmalar yapılmamakta ve görme engelliler için bu kabartma yol çizgileri çoğu yerde bulunmamakta" dedi.

Koyuncu, “Görme engellilerin beyaz bastonuyla kaldırımların üzerinde beyaz bastonuyla direklere ağaçlara ve konulan eşyalara çarpmadan gidebilmesi için kaldırımların yürünebilir hale gelmesini istiyoruz. Elbistan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuda destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.